《經濟通通訊社１９日專訊》立法會內務委員會向議員發出文件，指內會接獲政府當局函件
，擬就《國歌條例草案》於７月３日恢復二讀辯論。
立法會主席梁君彥回應現時是否適合在立法會討論《國歌法》條例草案時指，須由政府及政
制及內地事務局局長聶德權決定是否提交草案。但他指如局長有聽取包括他在內的意見，政府於
今個立法年度內不會提交草案到立法會。
梁君彥指今個立法年度內仍有多項議程待審議，希望與不同議員溝通，決定立法程序和時間
表。他認為議會應先解決更重要的民生、經濟議題，政治事情應先放下。（ｈｍ）（ｚｚ）
19/06/2019 15:05
【國歌法】梁君彥建議政府本立法年度不要將國歌法提上立會二讀
《經濟通通訊社１９日專訊》立法會內務委員會向議員發出文件，指內會接獲政府當局函件
，擬就《國歌條例草案》於７月３日恢復二讀辯論。
立法會主席梁君彥回應現時是否適合在立法會討論《國歌法》條例草案時指，須由政府及政
制及內地事務局局長聶德權決定是否提交草案。但他指如局長有聽取包括他在內的意見，政府於
今個立法年度內不會提交草案到立法會。
梁君彥指今個立法年度內仍有多項議程待審議，希望與不同議員溝通，決定立法程序和時間
表。他認為議會應先解決更重要的民生、經濟議題，政治事情應先放下。（ｈｍ）（ｚｚ）
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