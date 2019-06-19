【國歌法】梁君彥冀政府勿在本立法年度恢復二讀，林卓廷：合理

《經濟通通訊社１９日專訊》立法會主席梁君彥指，如局長有聽取包括他在內的意見，政府

於今個立法年度內或不會提交草案到立法會。民主黨林卓廷認為建議合理，並認為現時無論是「

明日大嶼」還是《國歌法》，現階段都不適合放上立法會，否則相信會再次激起民憤。

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