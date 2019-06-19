《經濟通通訊社１９日專訊》立法會今天恢復會議。會議處理了區諾軒及林卓廷提出的兩項
急切質詢後，由於法定人數不足，立法會大會流會。
進入口頭質詢環節後，民主黨尹兆堅提出點算法定人數，１５分鐘後因會議廳內未有足夠法
定人數，主席梁君彥宣布休會。原訂待議的議案包括，由公民黨郭榮鏗提出的「不信任第五屆香
港特別行政區政府」議案。 （ｈｍ）（ｚｚ）
19/06/2019 16:15
【宣布休會】由於法定人數不足，立法會主席宣布流會
《經濟通通訊社１９日專訊》立法會今天恢復會議。會議處理了區諾軒及林卓廷提出的兩項
急切質詢後，由於法定人數不足，立法會大會流會。
進入口頭質詢環節後，民主黨尹兆堅提出點算法定人數，１５分鐘後因會議廳內未有足夠法
定人數，主席梁君彥宣布休會。原訂待議的議案包括，由公民黨郭榮鏗提出的「不信任第五屆香
港特別行政區政府」議案。 （ｈｍ）（ｚｚ）
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