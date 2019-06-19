《經濟通通訊社１９日專訊》立法會因法定人數不足流會。出席會議的財經事務及庫務局局
長劉怡翔表示，寬減個人入息課稅的草案將於下周三（２６日）恢復二讀辯論。他希望議員急市
民所需，支持草案。
政府處理修訂《逃犯條例》引發軒然大波，劉怡翔回應指，特首林鄭月娥昨已承認政府的工
作有不足，並向全港市民致歉。
他說，作為團隊一分子會繼續努力，在餘下三年時間做好自己工作，並會提醒外界，香港作
為成熟金融中心，香港的穩健和市場運作沒受影響。（ｆｗ）（ｚｚ）
19/06/2019 17:42
【香港政情】劉怡翔冀立法會支持下周恢復二讀之寬減入息稅草案
《經濟通通訊社１９日專訊》立法會因法定人數不足流會。出席會議的財經事務及庫務局局
長劉怡翔表示，寬減個人入息課稅的草案將於下周三（２６日）恢復二讀辯論。他希望議員急市
民所需，支持草案。
政府處理修訂《逃犯條例》引發軒然大波，劉怡翔回應指，特首林鄭月娥昨已承認政府的工
作有不足，並向全港市民致歉。
他說，作為團隊一分子會繼續努力，在餘下三年時間做好自己工作，並會提醒外界，香港作
為成熟金融中心，香港的穩健和市場運作沒受影響。（ｆｗ）（ｚｚ）
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