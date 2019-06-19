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19/06/2019 17:57

【移交逃犯】警：叫你的耶穌下來見我們；前法庭書記提司法覆核

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有牧師投訴在上周三（１２日）在立法會外清場時，有警員向
他挑釁「叫你的耶穌下來見我們」。曾任法庭書記的市民譚志輝，向高等法院提出司法覆核，控
訴該警員行為是宗教歧視，令所有教友都感到冒犯及難受，要求法庭宣告涉事警員越權及違法，
並下令警務處處長道歉。
　　申請書指出，根據《警隊條例》，警員執法時不可作宗教歧視的行為，或褻瀆他人的信仰。
又指耶穌屬於「非自然人」，該名警員的要求明顯屬荒謬和不合邏輯，事後令他和所有教友感到
受冒犯及難受，成為「次受害人」。（ｃｗ）（ｚｚ）

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