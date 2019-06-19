【國歌法】政制及內地事務局：下年度立法會會期方恢復草案二讀

《經濟通通訊社１９日專訊》政府原屬意今個立法會會期內就國歌法恢復二讀辯論。據立法

會文件，經內務委員會主席同意，政制及內地事務局局長去函立法會，表示政府當局計劃於下年

度法會會期恢復《國歌法》條例草案的二讀辯論。

立法會主席梁君彥指，秘書處已收到當局來信，表示７月３日及１０日均不會就《國歌法》

提出恢復二讀。（ｆｗ）（ｚｚ）

