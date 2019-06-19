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19/06/2019 18:13

【國歌法】政制及內地事務局：下年度立法會會期方恢復草案二讀

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府原屬意今個立法會會期內就國歌法恢復二讀辯論。據立法
會文件，經內務委員會主席同意，政制及內地事務局局長去函立法會，表示政府當局計劃於下年
度法會會期恢復《國歌法》條例草案的二讀辯論。
　　立法會主席梁君彥指，秘書處已收到當局來信，表示７月３日及１０日均不會就《國歌法》
提出恢復二讀。（ｆｗ）（ｚｚ）

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