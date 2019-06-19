《經濟通通訊社１９日專訊》政府原屬意今個立法會會期內就國歌法恢復二讀辯論。據立法
會文件，經內務委員會主席同意，政制及內地事務局局長去函立法會，表示政府當局計劃於下年
度法會會期恢復《國歌法》條例草案的二讀辯論。
立法會主席梁君彥指，秘書處已收到當局來信，表示７月３日及１０日均不會就《國歌法》
提出恢復二讀。（ｆｗ）（ｚｚ）
19/06/2019 18:13
【國歌法】政制及內地事務局：下年度立法會會期方恢復草案二讀
《經濟通通訊社１９日專訊》政府原屬意今個立法會會期內就國歌法恢復二讀辯論。據立法
會文件，經內務委員會主席同意，政制及內地事務局局長去函立法會，表示政府當局計劃於下年
度法會會期恢復《國歌法》條例草案的二讀辯論。
立法會主席梁君彥指，秘書處已收到當局來信，表示７月３日及１０日均不會就《國歌法》
提出恢復二讀。（ｆｗ）（ｚｚ）
|生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
|生財有道19/06/2019
【保單有雷】安盛投連險掛勾問題資產慘蝕 警接47宗報案涉逾億
|中國故事19/06/2019
熱身雙11 淘寶天貓618愈做愈強
|生財有道19/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股或挑戰28400
|FOCUS19/06/2019
【FOCUS】早通電、晚造勢 侵侵民調「反水」急對華收掣
|生財有道19/06/2019
中美首腦G20會面 港股大幅高開
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰