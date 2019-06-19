【移交逃犯】民陣明到投訴警察課投訴；反修例訴求將帶到七一遊行

《經濟通通訊社１９日專訊》民陣今日下午與民主派開會，商討未來行動。民陣召集人岑子

杰在會後指，明日會前往投訴警察課，投訴警員在上周三（１２日）的大型警民衝突中使用過分

武力，後日（２１日）也會在警察總部對出開展監察警權運動。民陣指，本周日（２３日）不會

舉行遊行，變成由民主派落區宣傳反修例。

岑子杰表示，民陣未來一星期會參與民間發起的和平集會和悼念活動，未來將會好好籌備七

一遊行，並將反對修例的訴求帶入七一遊行中。（ｃｗ）（ｚｚ）

