《經濟通通訊社１９日專訊》民陣今日下午與民主派開會，商討未來行動。民陣召集人岑子
杰在會後指，明日會前往投訴警察課，投訴警員在上周三（１２日）的大型警民衝突中使用過分
武力，後日（２１日）也會在警察總部對出開展監察警權運動。民陣指，本周日（２３日）不會
舉行遊行，變成由民主派落區宣傳反修例。
岑子杰表示，民陣未來一星期會參與民間發起的和平集會和悼念活動，未來將會好好籌備七
一遊行，並將反對修例的訴求帶入七一遊行中。（ｃｗ）（ｚｚ）
19/06/2019 18:48
【移交逃犯】民陣明到投訴警察課投訴；反修例訴求將帶到七一遊行
《經濟通通訊社１９日專訊》民陣今日下午與民主派開會，商討未來行動。民陣召集人岑子
杰在會後指，明日會前往投訴警察課，投訴警員在上周三（１２日）的大型警民衝突中使用過分
武力，後日（２１日）也會在警察總部對出開展監察警權運動。民陣指，本周日（２３日）不會
舉行遊行，變成由民主派落區宣傳反修例。
岑子杰表示，民陣未來一星期會參與民間發起的和平集會和悼念活動，未來將會好好籌備七
一遊行，並將反對修例的訴求帶入七一遊行中。（ｃｗ）（ｚｚ）
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