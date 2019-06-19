【國歌法】民主派歡迎暫緩二讀，惟指問題仍然存在

《經濟通通訊社１９日專訊》立法會主席梁君彥確認，政府在本年度立法會休會前，國歌法

草案不會提交立法會恢復二讀。民主派會議召集人毛孟靜歡迎當局決定，認為是暫時剔走了一些

問題，能紓緩社會情緒，但不代表《國歌法》的問題及政府的管治問題不存在。（ｈｍ）

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