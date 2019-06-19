《經濟通通訊社１９日專訊》立法會今天恢復會議。立法會主席梁君彥批出兩條關於上周三
警方處理衝突時的急切質詢。保安局局長李家超一概回應指可向投訴警察課投訴，指他們收到投
訴後會公平公正地調查。
公民黨議員陳淑莊質疑李家超會否因此問責下台，李家超指昨（１８日）特首林鄭月娥已就
工作不足致歉，他也如特首一樣，因修例工作做得不足，引起社會矛盾、紛爭和焦慮，為此向社
會道歉。至於會否下台，他則指特首已說未來３年有很多工作要做，保安局日後也會配合特首的
工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
19/06/2019 11:57
【移交逃犯】李家超在回應民主派議員質詢時向市民道歉
《經濟通通訊社１９日專訊》立法會今天恢復會議。立法會主席梁君彥批出兩條關於上周三
警方處理衝突時的急切質詢。保安局局長李家超一概回應指可向投訴警察課投訴，指他們收到投
訴後會公平公正地調查。
公民黨議員陳淑莊質疑李家超會否因此問責下台，李家超指昨（１８日）特首林鄭月娥已就
工作不足致歉，他也如特首一樣，因修例工作做得不足，引起社會矛盾、紛爭和焦慮，為此向社
會道歉。至於會否下台，他則指特首已說未來３年有很多工作要做，保安局日後也會配合特首的
工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
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