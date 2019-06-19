《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂《逃犯條例》令社會再起矛盾紛爭。建制派由力撐，
至近日轉口風支持暫緩。經民聯梁美芬表示，接受特首林鄭月娥道歉，認為以她認識的特首，願
意親身出來致歉，定必是真誠真心。
對於建制派轉軚之說，梁美芬指經民聯由始至終都支持政府進行修例工作，因有必要堵塞現
時法律漏洞。她認為，今次暫緩修例是政治的決定，既然政府因民意而有此決定，經民聯會支持
。（ｆｗ）（ｚｚ）
19/06/2019 12:12
【移交逃犯】梁美芬接受林鄭道歉，重申經民聯由始至終支持修例
《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂《逃犯條例》令社會再起矛盾紛爭。建制派由力撐，
至近日轉口風支持暫緩。經民聯梁美芬表示，接受特首林鄭月娥道歉，認為以她認識的特首，願
意親身出來致歉，定必是真誠真心。
對於建制派轉軚之說，梁美芬指經民聯由始至終都支持政府進行修例工作，因有必要堵塞現
時法律漏洞。她認為，今次暫緩修例是政治的決定，既然政府因民意而有此決定，經民聯會支持
。（ｆｗ）（ｚｚ）
|FOCUS19/06/2019
【FOCUS】早通電、晚造勢 侵侵民調「反水」急對華收掣
|生財有道19/06/2019
中美首腦G20會面 港股大幅高開
|生財有道19/06/2019
高速擴張經營效率不變 海底撈食得過
|生財有道19/06/2019
地標遍布中港美 太古地產固若金湯
|剖析天下19/06/2019
重重陰霾問題未解 下半年宜守不宜攻
|剖析天下19/06/2019
貿易戰塞翁失馬 俄羅斯焉知非福
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰