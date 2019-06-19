【移交逃犯】梁美芬接受林鄭道歉，重申經民聯由始至終支持修例

《經濟通通訊社１９日專訊》政府修訂《逃犯條例》令社會再起矛盾紛爭。建制派由力撐，

至近日轉口風支持暫緩。經民聯梁美芬表示，接受特首林鄭月娥道歉，認為以她認識的特首，願

意親身出來致歉，定必是真誠真心。

對於建制派轉軚之說，梁美芬指經民聯由始至終都支持政府進行修例工作，因有必要堵塞現

時法律漏洞。她認為，今次暫緩修例是政治的決定，既然政府因民意而有此決定，經民聯會支持

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