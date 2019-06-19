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19/06/2019 12:31

【移交逃犯】鄭松泰促政府還墮樓亡示威者公道，李家超：表示難過

　　《經濟通通訊社１９日專訊》立法會今天恢復會議。立法會主席梁君彥批出兩條關於上周三
（１２日）警方處理衝突時的急切質詢。熱血公民立法會議員鄭松泰表示，政府強推修例時聲稱
要還台灣殺人案死者的公道，那麼政府為何不還一個公道予墮樓亡的示威者。保安局局長李家超
回應指，希望任何人士表達意見時可以和平理性，不希望任何人受到傷害，而對於有人因表達意
見而受到傷害，他對此表示難過。（ｃｗ）（ｚｚ）

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