《經濟通通訊社１９日專訊》多名民主派立法會議員就６１２警民衝突提出急切質詢。多議
名員質疑上星期三（１２日）的金鐘衝突中，警方向已經後退卻的示威者發射催淚彈，將示威者
逼入中信大廈，險釀人踩人，要求曾任職警隊多年的保安局局長李家超解釋。
保安局局長李家超僅回應指，現場指揮官會按實際情況作出專業判斷，又再重申投訴警察課
會處理，包括指揮官的決定及是否適當，並會交給監警會審核。
他指，如只看某些片段，不能掌握全部情況，投訴警察課會全面檢視有關資料，判斷警方是
否符合指引。（ｆｗ）（ｚｚ）
19/06/2019 13:52
【移交逃犯】警向後退者射催淚彈險釀人踩人，李家超：指揮官判斷
《經濟通通訊社１９日專訊》多名民主派立法會議員就６１２警民衝突提出急切質詢。多議
名員質疑上星期三（１２日）的金鐘衝突中，警方向已經後退卻的示威者發射催淚彈，將示威者
逼入中信大廈，險釀人踩人，要求曾任職警隊多年的保安局局長李家超解釋。
保安局局長李家超僅回應指，現場指揮官會按實際情況作出專業判斷，又再重申投訴警察課
會處理，包括指揮官的決定及是否適當，並會交給監警會審核。
他指，如只看某些片段，不能掌握全部情況，投訴警察課會全面檢視有關資料，判斷警方是
否符合指引。（ｆｗ）（ｚｚ）
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