《經濟通通訊社１９日專訊》立法會主委梁君彥表示他已按議事規則處理議員提出的質詢及
休會待續的要求，他呼籲議員重新聚焦於其他經濟民生議題。
他表示，安排６１小時審議《逃犯條例》修例草案的時間，有參考過往做法，而安排時間前
己有諮詢部分議員。而行管會將會檢討在６月１２日的保安安排，希望以後不會出現議員不能進
入立法會的情況發生。
梁君彥表示，尊重市民和平表達意見，但他拒絕評論對於在６月１２日立法會外衝突的定性
，他指大家自有公道。（ｈｍ）（ｚｚ）
19/06/2019 14:50
【移交逃犯】梁君彥重申按程序安排會議，籲議員重新聚焦經濟民生
《經濟通通訊社１９日專訊》立法會主委梁君彥表示他已按議事規則處理議員提出的質詢及
休會待續的要求，他呼籲議員重新聚焦於其他經濟民生議題。
他表示，安排６１小時審議《逃犯條例》修例草案的時間，有參考過往做法，而安排時間前
己有諮詢部分議員。而行管會將會檢討在６月１２日的保安安排，希望以後不會出現議員不能進
入立法會的情況發生。
梁君彥表示，尊重市民和平表達意見，但他拒絕評論對於在６月１２日立法會外衝突的定性
，他指大家自有公道。（ｈｍ）（ｚｚ）
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