《鍾之日記》習特大阪見，魚缸聞風起

《鍾之日記》６月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



存在惡化危機的中美貿易談判露曙光，國家主席習近平昨晚（１８日）與美國總統特朗普通

電話，習近平表示，願意與特朗普在二十國集團（Ｇ２０）領導人大阪峰會期間會晤，就事關中

美關係發展的根本性問題交換意見。

內地官媒報道習特通電話的重點之一，是強調是特朗普主動致電，暗示美方對促成會面更為

著急。人民網發表態度強硬的評論文章，認為中方堅持走和平發展道路，但決不能放棄中國的正

當權益，決不能犧牲國家核心利益。更指歷史不容假設，中國沒有「如果」。



＊香江大漲７０３點＊



習特即將「大阪會」，刺激隔夜美股收漲逼近歷史高點，離岸人民幣亦回升。港股今早以全

日最高位開２８２２４飆７２６點，升破二萬八關口，重返牛熊線（即２５０天線，約２７６５

８點）之上，之前受貿易戰影響最深的舜宇光學（０２３８２）及萬洲（００２８８）盤前已飆

升逾一成，不過及後升幅放緩。恆指最終收２８２０２，大漲７０３點或２﹒５６％，主板成交

１０５１﹒４９億元增近４８％。

中美貿戰緩和，手機設備股即有追捧，舜宇獲中金及德銀報告支持，全日飆１０％，是表現

最好藍籌。丘鈦科技（０１４７８）同樣走高７﹒４％，瑞聲科技（０２０１８）升４％。



＊Ａ場虎頭蛇尾，惟成交大增＊



憧憬中美貿戰現轉機，滬深股市今早強勢高開，滬綜指高開１﹒８７％，輕鬆收復二千九，

但開市後無以為繼，無力攻上三千關，午後升幅逐步收窄，最終全日升０﹒９６％，報

２９１７﹒８點；上海科創板第一股－－華興源創今啟動招股，集資１０億人幣，帶動創業板一

度大漲逾３％，惟收市升幅收窄至０﹒９８％。兩市全日成交５０４０億元人民幣，成交額按日

大增５６﹒７％，消息亦刺激外資加速進駐Ａ場，全日通過陸股通淨流入４９﹒２４億人幣。



＊獅子銀行掀革命，打響普及金融頭炮＊



「獅子銀行」匯豐（００００５）掀起普及金融革命，今日宣布由今年８月１日起，取消「

個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費，成為香港首家提供免費基本銀

行服務的銀行，同時亦取消多個個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費，無論是港元結單

儲蓄戶口、萬用戶口及「大學生」戶口等，都會取消年費。

匯豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，新措施令超過３００萬名匯豐個人客

戶受惠。金融界立法會議員陳振英表示，歡迎有關決定，認為普及金融是大勢所趨，相信未來將

會有其他銀行會效法。

銀行對小額存款戶口收取服務費，是想鼓勵存戶多多存款，以及節省管理大量「低端」戶口

所產生的費用，今次匯豐反其道而行，有銀行界人士分析，多家虛擬銀行下半年將投入營運，相

信匯豐此舉是要應對虛擬銀行的挑戰，料其他大型銀行將陸續跟隨，但中小型銀行則難以仿效。

受近期本港政治氛圍緊張的影響，有不少市民發起提走在中資銀行存款，甚至是大量換取美

元的行動，有外界人士笑稱，匯豐此時取消低額結存服務費，究竟是「攞景定贈慶」？匯豐今日

升１﹒７％，子公司恆生銀行（０００１１）漲２﹒６％，同業渣打（０２８８８）升

２﹒６％，中資行中銀香港（０２３８８）升２％。



＊險企五巨頭首５月保費收入造好，人保財險業務領漲＊



今年是內地財險龍頭中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）回歸Ａ股後的首個完整

財年，Ａ股五大險企均己公布今年頭５月的保費收入，總額錄得超過１﹒２萬億元（人民幣．下

同），按年增長８﹒４７％。要知道，險企五巨頭手執一半保險業收入，其收入表現能反映行業

的整體發展趨勢。內媒整理數據後分析指，與去年同期相比，一是保費收入一改下滑頹勢，恢復

正增長；二是財壽險公司業務結構日益優化，逐漸步入健康發展軌道。

人保回Ａ後並沒令市場失望，首５月的保險收入錄得入２７１８億元，按年增長１３％，這

一增速遠高於其他Ａ股上市險企。

中國人保的高增長，帶動Ａ股上市險企整體增速提高１個百分點。平安（０２３１８）、中

國人壽（０２６２８）、中國太保（０２６０１）和新華保險（０１３３６）等四家上市險企合

計實現原保費收入９４２３億元，同比增長７﹒２％。

分析指，中國人保之所以能拉高上市險企的整體增速，源於其以財險業務為主，這兩年正值

壽險業調整期，財險業務扛起了保險業增長大旗。一方面，在同時擁有財壽險業務的保險集團內

，財險公司保費增速普遍高於壽險公司。

天風證券認為，受益於車險嚴監管帶來的手續費率下降，以及財政部新規中手續費稅前可抵

扣比例提升，同時疊加非車險業務快速增長，財險公司利潤改善趨勢較為明確。

憧憬中美停火，環球市場大漲，保險板塊走強。平保昨日斥２﹒８１８億元首次回購Ａ股股

份，消息帶動平保Ｈ股漲幅領先其他內險同業，收漲３﹒６％；中人壽及太保雙雙升３﹒１％，

中國太平（００９６６）升２﹒７％，人保（０１３３９）升１﹒７％，新華保險升１﹒６％。





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