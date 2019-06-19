【科創板】瀾起科技等三家科創板過會企業提交註冊

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上交所網站昨日顯示，瀾起科技、天宜上

佳、杭可科技三家企業「提交註冊」，至此，等待註冊結果的企業增至７家。

此外，科創板今日即將首現一天兩場的高密度上會審議節奏。

截至６月１８日，已有１２３家企業科創板首發申請獲受理。其中，過會企業數量為１１家

，進入註冊程序的企業有９家，「註冊生效」的包括華興源創、睿創微納兩家企業，「提交註冊

」的企業已達７家。

