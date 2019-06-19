《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海首隻地方政府櫃台債券昨日正式開售
。由於市民踴躍認購，浦發銀行（滬：６０００００）上海分行分銷的額度在短短十多分鐘內就
告售罄。
本次債券為３年期固定利率附息債券，信用評級ＡＡＡ，債券面值１００元人民幣。社會公
眾可以在全市任一浦發營業網點或通過手機銀行認購本期櫃台地方債，投資起點為１００元人民
幣。
19/06/2019 09:17
【駐滬專電】浦發銀行上海分行完成首隻上海地方政府櫃台債發售
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海首隻地方政府櫃台債券昨日正式開售
。由於市民踴躍認購，浦發銀行（滬：６０００００）上海分行分銷的額度在短短十多分鐘內就
告售罄。
本次債券為３年期固定利率附息債券，信用評級ＡＡＡ，債券面值１００元人民幣。社會公
眾可以在全市任一浦發營業網點或通過手機銀行認購本期櫃台地方債，投資起點為１００元人民
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