【聚焦人幣】人行下周三香港發３００億人幣央票，財政部明發國債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人民銀行公布，將於下周三（２６日），

通過香港金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台發行２００億元一個月期人民幣

央行票據、１００億元６個月期人民幣央行票據。

此前，財政部亦公布明日（２０日）在香港招標發行５０億元人民幣國債。

