《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人民銀行公布，將於下周三（２６日），
通過香港金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台發行２００億元一個月期人民幣
央行票據、１００億元６個月期人民幣央行票據。
此前，財政部亦公布明日（２０日）在香港招標發行５０億元人民幣國債。
19/06/2019 09:04
【聚焦人幣】人行下周三香港發３００億人幣央票，財政部明發國債
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人民銀行公布，將於下周三（２６日），
通過香港金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台發行２００億元一個月期人民幣
央行票據、１００億元６個月期人民幣央行票據。
此前，財政部亦公布明日（２０日）在香港招標發行５０億元人民幣國債。
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