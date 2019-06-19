【華為動向】首都機場與華為打造智慧機場

《經濟通通訊社１９日專訊》據《北京日報》報道，首都機場（００６９４）、華為和中國

民航科普基金會簽署戰略合作協議，三方將就智慧機場建設等領域展開合作。

根據協議，首都機場股份公司和華為公司以及民航科普基金會將發揮各自優勢，共同開展智

慧機場建設咨詢規劃；共同成立聯合創新實驗室，開展５Ｇ技術、人工智能、自動駕駛、邊緣計

算等新技術在首都機場的創新示範應用；定期開展人才交流與合作，共同推進發展機場科技創新

人才計劃；共同推進在首都機場實現的科技成果在行業內轉化與應用。（ｗｌ）

