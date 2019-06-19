《廣匯論勢－鄭廣復》澳元瑞郎難望受惠美國減息

《廣匯論勢》特朗普成日講到自己好把炮，左兜右兜，最終咪又係要同習近平會面！但此人

向來衰口賤，對住傳媒就話中方極希望達成貿易協議，實情係人都知，佢唔搞掂自己發動嘅美、

中貿易戰，明年大選共和黨就會食番特朗普種嘅惡果，所以我早就睇死佢唔會對３２５０億美元

中國進口貨加徵２５％關稅，因為呢個係損人不利己嘅行動。不過，我真係好想知道，究竟「全

面打」係咪真係對美國經濟冇負面影響，除非佢想逼聯儲局減息。



＊歐央行或再推寬鬆措施＊



周二（１８日）歐洲央行（ＥＣＢ）行長德拉吉在布魯塞爾的歐盟委員會會議發表講話，他

指出ＥＣＢ可以再減息或進一步購買資產以令通脹達標。歐元區５月份通脹率降至１﹒２％，遠

低於４月份的１﹒７％。近期較為悠閒嘅特朗普就即刻指責德拉吉壓低歐元匯價去刺激經濟，特

朗普係咪精神分裂？佢咪又係光天化日之下干預聯儲局嘅貨幣政策！呢啲係咪叫做「只許美國減

息，不許別國寬鬆」？現時外圍局勢轉差，尤其美、中貿易戰可能升級，就算Ｇ２０有習特會，

都唔會即時解決所有問題，極其量只會達成部分協議。可以肯定特朗普係有個時間表何時完成甚

麼政策，萬一未能１００％達標，亦會想辦法降低負面影響。

個人睇法，特朗普必須繼續極右政策，否則明年大選左右不討好，共和黨輸硬！不過，極右

政策都係做個樣而已。根據阿特蘭大聯邦儲備銀行在今年２月發表的報告，若然美國向所有中國

進口貨徵收２５％關稅，將令美國消費者物價指數上升０﹒３個百分點，而投資成本亦會上升１

個百分點。《南華早報》在今年２月亦有分析指，美、中貿易戰令歐盟受惠，估計令其從中國方

面奪得５００億美元的貿易額，而從美國方面亦多得２００億美元貿易額。條數點計，我諗只有

特朗普先知！



＊聯儲局９月減息機會較高＊



聯儲局明日（２０日）凌晨公布議息結果，可以肯定會維持利率不變，我相信聯儲局主席鮑

威爾在新聞發布會上，亦會強調美、中貿易戰發展將會影響當局貨幣政策，並會提及近期美國公

布的經濟數據偏差，通脹輕微放緩，但多數會強調長期通脹預期無大變動云云。故特朗普或會啟

動對中國３２５０億美元進口貨加徵關稅，以逼使聯儲局減息。由於聯儲局的縮表措施將於９月

底停止，故不排除當局在９月份同時宣布減息。

外匯市場方面，聯儲局今年內減息預期升溫，但另一邊廂，德拉吉表示ＥＣＢ可以再減息及

購買資產；澳洲儲備銀行亦在議息聲明表示，未來傾向進一步減息；瑞士央行亦表明要壓低瑞郎

的投資吸引力；英鎊則仍然受到硬脫歐支持者約翰遜可能繼任首相的影響，日本央行行長黑田東

彥早前亦表示，若通脹放緩亦會進一步放寬貨幣政策。雖然近期所見，各主要貨幣表現各異，即

使聯儲局傾向減息，但投資者仍應以中長期角度去判斷。



＊日圓短期１０５至１０８波動＊



美元兌瑞郎過去四年維持在０﹒９５４０至１﹒０３４０的８００點子內橫行，故料瑞郎這

深度負息貨幣仍然偏弱；由於美國已非處於十年前的零息環境，避險資金可流入美債，令日圓這

同樣是負利率的貨幣難以藉著避險因素而大升，短期上落區料為１０８﹒５５至１０５﹒５５；

歐元兌美元失守１﹒１２，短期仍以６月份第一周的低位１﹒１１６０為關鍵支持，失守則有再

度下試１﹒１０４０江恩正方形２７０度角的風險，短期料暫於１﹒１０４０至１﹒１３４０波

動。由於澳洲央行再減息機會最高，澳元兌美元仍然傾向下試０﹒６６００。英鎊兌美元短期如

可收高於１﹒２６０５，則可視為轉強訊號，上升目標為１﹒２７６３及１﹒３０２０。

《資深外匯評論員 鄭廣復》



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