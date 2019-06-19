【Ａ股上攻】中美貿戰見轉機，滬指半日升１﹒５％成交已逾三千億

《經濟通通訊社１９日專訊》「習特會」即將於日本大阪成事，國家主席習近平昨晚與美國

總統特朗普通電話，習近平表示，願意與特朗普在二十國集團（Ｇ２０）領導人大阪峰會期間會

晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。對上一次的「習特會」，要數到去年１２月在

阿根廷舉行的Ｇ２０峰會。

憧憬中美貿戰現轉機，滬深股市今早強勢高開，滬綜指高開１﹒８７％，輕鬆收復二千九，

但開市後無以為繼，與三千關還有一定距離，半日升１﹒５％，報２９３３﹒６４點；深成指半

日大升２﹒２５％，上海科創板第一股－－華興源創今啟動招股，集資１０億人幣，帶動創業板

指半日漲２﹒０１％。

中美關係回暖為急凍多日的Ａ場交投破冰，兩市半日成交３２５２億元（人民幣．下同），

已接近上日（１８日）的全日成交水平，消息亦刺激外資加速進駐Ａ場，半日通過陸股通淨流入

４６﹒０６億元。

人行公布，在對今日到期的２０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中

小銀行開展增量操作，總操作量２４００億元，另外進行４００億元１４天期逆回購，全口徑計

，即今日淨投放６５０億元。



＊券商股遇多重利好爆升＊



科創板漸行漸近，再加上監管確認非銀「紓困」方案，券商板塊大爆發，華林證券

（深：００２９４５）漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）升９﹒２％，華泰證券

（滬：６０１６８８）抽高５﹒８％，中信建投（滬：６０１０６６）升５﹒２％，中信證券（

滬：６０００３０）升４﹒９％，光大證券（滬：６０１７８８）升３﹒５％。

市場又憧憬習特會有望為被捲入風口浪尖的華為緩解面臨的危機，華為概念股急升，福蓉科

技（滬：６０３３２７）、鵬鼎控股（深：００２９３８）、卓勝微（深：３００７８２）、北

信源（深：３００３５２）、聯創電子（深：００２０３６）漲停，立訊精密

（深：００２４７５）升７﹒９％，深南電路（深：００２９１６）升７％。



＊平保Ａ啟回購，股價起飛＊



中國平安（滬：６０１３１８）昨日（１８日）以集中競價交易方式首次回購Ａ股股份，共

購得３５０﹒３萬股，每股成交價界乎７９﹒８５元至８０﹒９３元，涉資２﹒８１億元，平保

半日急漲３﹒６％。

同業新華保險（滬：６０１３３６）、人保（滬：６０１３１９）升２﹒４％，太保

（滬：６０１６０１）升２﹒３％。（ｅｙ）

