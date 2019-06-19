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即市新聞

19/06/2019 11:33

【Ａ股上攻】中美貿戰見轉機，滬指半日升１﹒５％成交已逾三千億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》「習特會」即將於日本大阪成事，國家主席習近平昨晚與美國
總統特朗普通電話，習近平表示，願意與特朗普在二十國集團（Ｇ２０）領導人大阪峰會期間會
晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。對上一次的「習特會」，要數到去年１２月在
阿根廷舉行的Ｇ２０峰會。
　　憧憬中美貿戰現轉機，滬深股市今早強勢高開，滬綜指高開１﹒８７％，輕鬆收復二千九，
但開市後無以為繼，與三千關還有一定距離，半日升１﹒５％，報２９３３﹒６４點；深成指半
日大升２﹒２５％，上海科創板第一股－－華興源創今啟動招股，集資１０億人幣，帶動創業板
指半日漲２﹒０１％。
　　中美關係回暖為急凍多日的Ａ場交投破冰，兩市半日成交３２５２億元（人民幣．下同），
已接近上日（１８日）的全日成交水平，消息亦刺激外資加速進駐Ａ場，半日通過陸股通淨流入
４６﹒０６億元。
　　人行公布，在對今日到期的２０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中
小銀行開展增量操作，總操作量２４００億元，另外進行４００億元１４天期逆回購，全口徑計
，即今日淨投放６５０億元。

＊券商股遇多重利好爆升＊

　　科創板漸行漸近，再加上監管確認非銀「紓困」方案，券商板塊大爆發，華林證券
（深：００２９４５）漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）升９﹒２％，華泰證券
（滬：６０１６８８）抽高５﹒８％，中信建投（滬：６０１０６６）升５﹒２％，中信證券（
滬：６０００３０）升４﹒９％，光大證券（滬：６０１７８８）升３﹒５％。
　　市場又憧憬習特會有望為被捲入風口浪尖的華為緩解面臨的危機，華為概念股急升，福蓉科
技（滬：６０３３２７）、鵬鼎控股（深：００２９３８）、卓勝微（深：３００７８２）、北
信源（深：３００３５２）、聯創電子（深：００２０３６）漲停，立訊精密
（深：００２４７５）升７﹒９％，深南電路（深：００２９１６）升７％。

＊平保Ａ啟回購，股價起飛＊

　　中國平安（滬：６０１３１８）昨日（１８日）以集中競價交易方式首次回購Ａ股股份，共
購得３５０﹒３萬股，每股成交價界乎７９﹒８５元至８０﹒９３元，涉資２﹒８１億元，平保
半日急漲３﹒６％。
　　同業新華保險（滬：６０１３３６）、人保（滬：６０１３１９）升２﹒４％，太保
（滬：６０１６０１）升２﹒３％。（ｅｙ）

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