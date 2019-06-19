《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後續升，滬綜指漲１﹒４３％，報２９３１﹒６點
，滬深３００指數升１﹒９％，深成指漲２﹒１１％。上海Ｂ股升０﹒９４％，深圳Ｂ股升１﹒
１７％。目前兩市成交接近４０００億元人民幣，外資透過陸股通流入Ａ股超過５０億元人民幣
。（ｅｙ）
19/06/2019 13:52
【Ａ股上攻】滬綜指午後升１﹒４３％，深成指漲２﹒１１％
《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後續升，滬綜指漲１﹒４３％，報２９３１﹒６點
，滬深３００指數升１﹒９％，深成指漲２﹒１１％。上海Ｂ股升０﹒９４％，深圳Ｂ股升１﹒
１７％。目前兩市成交接近４０００億元人民幣，外資透過陸股通流入Ａ股超過５０億元人民幣
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