【Ａ股上攻】滬指升幅縮窄至０﹒９６％收市，兩市成交５千億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》「習特會」即將於日本大阪成事，國家主席習近平昨晚（１８

日）與美國總統特朗普通電話，習近平表示，願意與特朗普在二十國集團（Ｇ２０）領導人大阪

峰會期間會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。

憧憬中美貿戰現轉機，滬深股市今早強勢高開，滬綜指高開１﹒８７％，輕鬆收復二千九，

但開市後無以為繼，無力攻上三千關，午後升幅逐步收窄，最終全日升０﹒９６％，報

２９１７﹒８點；上海科創板第一股－－華興源創今啟動招股，集資１０億人幣，帶動創業板一

度大漲逾３％，惟收市升幅收窄至０﹒９８％。

中美關係回暖為急凍多日的Ａ場交投破冰，兩市全日成交５０４０億元（人民幣．下同），

成交額按日大增５６﹒７％，消息亦刺激外資加速進駐Ａ場，全日通過陸股通淨流入４９﹒２４

億元。

人行公布，在對今日到期的２０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中

小銀行開展增量操作，總操作量２４００億元，另外進行４００億元１４天期逆回購，全口徑計

，即今日淨投放６５０億元。



＊券商板塊向陽，黃金概念散水＊



科創板漸行漸近，再加上監管確認非銀「紓困」方案，券商板塊今早爆發，午後升幅有所收

縮，華林證券（深：００２９４５）漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）漲６﹒４％，華泰證

券（滬：６０１６８８）抽高４﹒５％，中信証券（滬：６０００３０）升３﹒４％，中信建投

（滬：６０１０６６）升２﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）升１﹒７％。

避險情緒急退，黃金概念散水，赤峰黃金（滬：６００９８８）、榮華實業

（滬：６００３１１）、湖南黃金（深：００２１５５）瀉２﹒４％，中金黃金

（滬：６００４８９）跌１﹒８％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌１﹒３％。



＊日照港裕廊新股標青，母企漲停＊



香港新股日照港裕廊（０６１１７）首日上市，股價一度較招股價高出２﹒５倍，在Ａ場上

市的母公司日照港（滬：６０００１７）今日同告漲停，報３﹒３４元人民幣。

人行持續向市場釋放流動性，加上大市今日受利好消息帶動，銀行股全線走揚。其中，資金

追捧中小銀行股，常熟銀行（滬：６０１１２８）升３﹒５％，寧波銀行（深：００２１４２）

升１﹒８％，蘇農銀行（滬：６０３３２３）揚１﹒７％，南京銀行（滬：６０１００９）升１

﹒２％。

大行亦有顯著升幅，招商銀行（滬：６０００３６）升２﹒２％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒８％，工商銀行（滬

：６０１３９８）升０﹒７％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７１５﹒９４ ＋１﹒３２



上證綜合指數 ２９１７﹒８０ ＋０﹒９６ ２２５５﹒６７

深證綜合指數 １５２６﹒７７ ＋１﹒４８ ２７８４﹒４８



上證Ｂ股指數 ２８９﹒７１ ＋０﹒６９ １﹒２５

深證Ｂ股指數 ９３３﹒４５ ＋１﹒１２ ０﹒５５



上證１８０指數 ８３３２﹒７４ ＋１﹒２７

上證３８０指數 ４５１６﹒０２ ＋１﹒３５



深證成份指數 ８９２５﹒７３ ＋１﹒３８

中小創新指數 １７９２﹒１１ ＋１﹒４１

深圳創業板指數 １４６９﹒９９ ＋０﹒９８

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