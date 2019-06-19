  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/06/2019 09:40

【聚焦人幣】人幣中間價結束六連跌，即期開市大漲３１４點子

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場憧憬中美元首在Ｇ２０峰會期間會晤，中美貿易戰出現緩
和轉機，人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８９３，較上個交易日升４９點子，結束六連貶。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３１４點子，升穿６﹒９水平，報６﹒８９５
０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９２６４。
　　中國國家主席習近平昨日（１８日）應約同美國總統特朗普通電話。特朗普其後表示，期待
著同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和共同關心的問題進行
深入溝通。美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦
法。相信全世界都希望看到美中達成協議。
　　此外，人民銀行公布，將於下周三（２６日），通過香港金管局債務工具中央結算系統（Ｃ
ＭＵ）債券投標平台發行２００億元一個月期人民幣央行票據、１００億元６個月期人民幣央行
票據。此前，財政部亦公布明日（２０日）在香港招標發行５０億元人民幣國債。
　　分析認為，人民幣中間價依舊堅守持穩，市場亦無意押注方向，但市場對中美能否在Ｇ２０
峰會期間取得某種共識預期不高，從美元╱人民幣期權隱含波動率和風險逆轉指標看，當前的區
間窄幅橫盤走勢或在月底至下月初被打破，不過在此之前橫盤走勢料延續。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態19/06/2019
日東北6.8級地震 發海嘯預警
香港政情18/06/2019
【移交逃犯】特首林鄭向市民道歉：個人要為社會紛爭負很大責任（有片）
樓市「胡」言18/06/2019
御半山II –一房單位點揀好？
生財有道18/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：若無習特會港股試兩萬六
FOCUS18/06/2019
【FOCUS】會恩恩、減美債 北京暗加G20槓桿?
國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金