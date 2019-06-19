【聚焦人幣】人幣中間價結束六連跌，即期開市大漲３１４點子

《經濟通通訊社１９日專訊》市場憧憬中美元首在Ｇ２０峰會期間會晤，中美貿易戰出現緩

和轉機，人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８９３，較上個交易日升４９點子，結束六連貶。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３１４點子，升穿６﹒９水平，報６﹒８９５

０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９２６４。

中國國家主席習近平昨日（１８日）應約同美國總統特朗普通電話。特朗普其後表示，期待

著同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和共同關心的問題進行

深入溝通。美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦

法。相信全世界都希望看到美中達成協議。

此外，人民銀行公布，將於下周三（２６日），通過香港金管局債務工具中央結算系統（Ｃ

ＭＵ）債券投標平台發行２００億元一個月期人民幣央行票據、１００億元６個月期人民幣央行

票據。此前，財政部亦公布明日（２０日）在香港招標發行５０億元人民幣國債。

分析認為，人民幣中間價依舊堅守持穩，市場亦無意押注方向，但市場對中美能否在Ｇ２０

峰會期間取得某種共識預期不高，從美元╱人民幣期權隱含波動率和風險逆轉指標看，當前的區

間窄幅橫盤走勢或在月底至下月初被打破，不過在此之前橫盤走勢料延續。（ｃａ）

