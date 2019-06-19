【人行放水】人行增量續作二千四億ＭＬＦ，四百億逆回購利率持平

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，在對今日到期的

２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中小銀行開展增

量操作，總操作量２４００億元，利率持穩為３﹒３％

同時，人行今日進行的４００億元（人民幣．下同）１４天期逆回購中標利率持平，為

２﹒７％。

公開市場今日有１５０億元逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放６５０億元。（ａｃ）

