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19/06/2019 14:37

【政策解讀】穆迪：地方政府潛在負債增，惟機構發專項債動力低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中央允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，推進專
項債支持穩定增加有效投資。國際信用評級公司穆迪點評稱，中國放寬地方政府專項債投資基建
，將促進基礎設施建設並支持經濟成長，但同時可能導致地方政府或有負債增加。不過穆迪補充
，專項債的受償地位優先於其他債務，可能削弱金融機構對增加此類貸款的動力。（ｅｙ）

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