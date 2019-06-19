【科創板】德勤預計今年會有７０至９０隻新股在科創板上市

《經濟通通訊社１９日專訊》內地市場的科創板上周正式開板。根據德勤中國的全國上市業

務組的最新分析，在上交所科創板正式開始進行交易後，預計２０１９年會有７０－９０隻新股

上市。其他３個內地板塊預計有１１０－１５０隻新股發行，全年融資總額最少達到１２００億

元人民幣。（ｃａ）

