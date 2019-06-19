《經濟通通訊社１９日專訊》內地市場的科創板上周正式開板。根據德勤中國的全國上市業
務組的最新分析，在上交所科創板正式開始進行交易後，預計２０１９年會有７０－９０隻新股
上市。其他３個內地板塊預計有１１０－１５０隻新股發行，全年融資總額最少達到１２００億
元人民幣。（ｃａ）
19/06/2019 17:50
【科創板】德勤預計今年會有７０至９０隻新股在科創板上市
《經濟通通訊社１９日專訊》內地市場的科創板上周正式開板。根據德勤中國的全國上市業
務組的最新分析，在上交所科創板正式開始進行交易後，預計２０１９年會有７０－９０隻新股
上市。其他３個內地板塊預計有１１０－１５０隻新股發行，全年融資總額最少達到１２００億
元人民幣。（ｃａ）
|生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
|生財有道19/06/2019
【保單有雷】安盛投連險掛勾問題資產慘蝕 警接47宗報案涉逾億
|中國故事19/06/2019
熱身雙11 淘寶天貓618愈做愈強
|生財有道19/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股或挑戰28400
|FOCUS19/06/2019
【FOCUS】早通電、晚造勢 侵侵民調「反水」急對華收掣
|生財有道19/06/2019
中美首腦G20會面 港股大幅高開
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰