【ＦＯＣＵＳ】早通電、晚造勢，侵侵民調「反水」急對華收掣

【ＦＯＣＵＳ】５月初乍現惡化的中美貿易談判再露曙光，習特周二（１８日）通電話敲定

「大阪會」的消息，刺激美股、港股、Ａ股雞犬飛升。從央視消息和白宮聲明透露的雙方口徑看

，下周習特會難現Ｖ轉可能，要觀察中美談判進展，人幣匯率可謂風向標。

值得留意的是，就在當早與大大通完電話後，侵侵即赴佛羅里達州奧蘭多出席晚上的造勢大

會，宣布正式啟動２０２０年連任總統競逐。不過，值此關鍵時刻，素來是「侵粉」的ＦＯＸ新

聞卻添煩添亂，民調顯示「若明日進行總統選舉」，民主黨拜登的贏面大勝侵侵１０個百分點。

主動要求通電背後，或顯示侵侵深知對北京的極限施壓暫是時候「收掣」。



＊匯率成貿談風向標，京兩手準備＊



字眼充滿可圈可點的央視，特別強調習近平是「應約」與特朗普通電話，又引述大大指，中

美對話關鍵是要照顧彼此的合理關切，並希望美方公平對待中國企業。白宮聲明則暗示，達成公

平互惠協議需包括兩大要素，即解決與中國貿易的結構性壁壘、實現可執行並核實的有意義的改

革。

見微知著，指望中美借元首會面實現Ｖ型反轉並不現實，此從被外媒稱作「最好鬥官媒」《

環球時報》總編胡錫進的兩條秒刪和未刪的推文可見一斑。於「秒刪」推文中，胡指，通電為打

破兩國目前的僵局帶來了「渺茫的希望（ａ ｓｌｉｍ ｈｏｐｅ）」；於未刪的推文中，胡則

指，僵局會打破嗎？我覺得北京將持謹慎態度（ａ ｃａｕｔｉｏｕｓ ａｔｔｉｔｕｄｅ）。

隨著「大阪會」消息公布，離岸人幣兌美元一改連日頹勢，高見６﹒８９３０；中間價周三

亦結束六連跌，在岸即期開市大漲逾３００點。事實上，從習特去年１２月會面到５月侵侵反面

，再到兩人最新通電話，人幣匯率可謂衡量貿易戰局勢好壞的風向標。



＊增長失速，難「保持美國偉大」＊



對北京而言，經過１２輪談判及「５月推文」、華為禁令事件，對華盛頓的信任勢已降至冰

點，就人幣匯率似加緊兩手準備。

繼５月１５日在港發行２００億元央票後，央媽最新公布，下周三（２６日）將再在港發行

３００億元央票，Ｇ２０前防止惡意做空意圖明顯。與此同時，二把手陳雨露在倫敦稱，中國將

讓市場在人幣匯率形成中發揮「更加」決定性的作用，此是否暗示人幣匯率隨時可作為關稅對沖

，見仁見智。

對侵侵來說，「２０００億加徵２５％關稅」反逼出中國「白皮書」自爆三底線，華為禁令

反逼出「備胎轉正」和任正非預言「公司２０２１年可重生」，未來若對「３０００億」加徵關

稅能否令北京讓步成疑，美國製造業、消費者信心、非農等多項數據卻齊指向增長正失去動能。

若想實現他今次「Ｋｅｅｐ Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ」的競選口號（２０１６年時為

Ｍａｋｅ Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ），與中國達成貿易協議對經濟、美股的好處應勝過關

稅升級。此外，值此關鍵時刻，素來是「侵粉」的ＦＯＸ新聞的最新民調顯示，「若明日進行總

統選舉」，民主黨拜登的贏面大勝侵侵１０個百分點，此或許是刺激侵侵主動致電的一大原因。

接下來，副總統彭斯將於下周一（２４日）發表的關於中國人權狀況的講話，語調是一如去

年１０月演講的嚴厲還是稍轉溫和，也將是預判習特會基調的參考。（經濟通通訊社 俞瑾）

