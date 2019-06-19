《投資智慧－鄧聲興》阿里回流料吸引中概股來港，長遠有利港交所

《投資智慧》外電指阿里巴巴計劃赴港作第二上市，計劃集資最多２００億美元。消息指阿

里現階段已向香港交易所（００３８８）遞交上市申請，又指已委聘中金及瑞信安排上市事宜，

最快或於下半年掛牌。阿里巴巴為上市作準備，集團提出股份拆細，每股普通股將拆細為８股，

建議將於下月１５日在香港舉行的股東周年大會上表決。保守估計，以阿里巴巴市值超過

４１１６﹒１８億美元（約３﹒２１萬億港元）計算，即使以５％的股份在港上市，其市值也將

會超過２０５億美元（約１６００億港元），因此預期拆細股份有助阿里巴巴以較低的每股價格

發售股份，增加在港集資時的靈活性。



此外，據瑞信報告指出，截至今年２月中，全球共有３２６間獨角獸公司。其中，中國佔

９３間，合計總估值３２７０億美元（約２﹒５５萬億港元），並以互聯網及電子商貿等行業為

主。若然阿里成功來港上市，屆時中國兩大互聯網巨頭阿里和騰訊（００７００）同時在港股市

場，港股將迎來雙巨頭互聯網科技時代，相信可以吸引更多在美國上市的中概股選擇來港上市集

資。阿里來上市同時亦推動本港科技創新的發展空間，亦為本港增加優勢面對於Ａ股科創板的競

爭。



另一方面，目前騰訊和阿里巴巴市值分別為３１４００億港元和３２４００億港元。若以騰

訊規模作比較，市場預期阿里可為港交所增加１０％至１５％的日均成交量。同時港交所估值亦

會進一步獲得重估，阿里２００億美元的ＩＰＯ項目有機會帶動港交所重登全球最多集資額交易

所的地位，亦有利港交所長遠估值。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

