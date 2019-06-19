《拆局麒想－林嘉麒》保利協鑫賣資產為國家，前景暗淡絕不樂觀

《拆局麒想》保利協鑫（０３８００）月初訂立合作意向協議，打算向華能集團售出協鑫新

能源（００４５１）５１％的股權，合作意向協議並不具法律約束力，目前概無議定可能交易條

款。保利協鑫現持擁有協鑫新能源１１８﹒８億股，即約６２﹒２８％的股權，交易完成後，持

股將下降只有１１﹒２８％。



＊賣走核心資產，犧牲穩定收入＊



過去三個月，保利協鑫和協鑫新能源宣布了不少計劃，包括：４月１５日，向旗下江蘇中能

硅業科技發展，設立投資基金，出資１３﹒５億元（人民幣，下同）；４月１６日，協鑫新能源

以６億元出售陝西省神木市的１４０兆瓦光伏發電站項目予信達金融租賃；５月２３日，兩者出

售蘇州協鑫新能源的附屬公司７０％股權，連同７０％的股東貸款，現金代價１７﹒４１億元；

５月３１日，保利協鑫向其間接附屬公司出售內蒙古中環協鑫注資８億元；６月３日，保利協鑫

成立暫名樂山多晶硅光電信息產業基金，擬出資１５億元。

保利協鑫在一連串動作後，一方面透過出售資產獲得超過２０億元，但同時為行業地方基金

投資了接近３０億。另外，部分交易古怪，如：出售陝西省項目６億元，同時向對方租回，為期

９年的租金連租賃服務費合共８﹒１１億，即長期支出增加了；蘇州協鑫新能源出售的９座已營

運光伏電站，總裝機容量達９７７兆瓦，公告交易原因是轉型至輕資產模式轉型，但光伏電站是

公司收入穩定的來源。綜合多個交易後，總結是賣走了核心資產，犧牲了穩定的收入，但卻投放

資源在地方行業基金，投資在未知回報期的項目上。



＊出售協鑫新能源，虧損或擴大＊



再者，在保利協鑫賣出協鑫新能源後，未來的前景問題會更大。２０１８年，保利協鑫持續

經營額為２０５﹒６５億，業務由盈轉虧，股東應佔虧損６﹒９３億元，其中，協鑫新能源貢獻

收入不多，只有約５６億元，佔整體收入約２７％，年內利潤４﹒７億。換言之，在未來售出協

鑫新能源後，保利協鑫虧損會明顯擴大。當然，交易完成後，保利協鑫整體負債會因此大大減低

，協鑫新能源在期內的融資成本高達２２﹒７７億元。

集團主席在去年年報曾提及，去年中國光伏裝機量下滑，但全球光伏新增裝機量仍然保持了

增長態勢。光伏組件、光伏系統價格、光伏發電成本在過去的１０年平均大幅下降。可見保利協

鑫餘下的的光伏材料業務，前景並不樂觀，可憧憬的可能性極低。集團早年已開始布局低成本高

質量的新疆多晶硅項目，不過在行業前景暗淡的情況下，多晶黑硅技術產業化的進展有多大能耐

呢﹖而未來行業的產業基金，還要靠保利協鑫繼續賣資產而養活他們嗎﹖如果保利協鑫要重負企

業責任，行業任務行先的話，公司前景就需要很擔心了。

《宏匯資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

