《投資筆記－黃子燊》把脈各地市場，為投資前路問吉兇



《投資筆記》本欄今天和各位讀者初次見面，先在此向各位讀者問好，並祝各位在投資路上

旗開得勝。本欄日後將定期與各位讀者分享宏觀市場與投資的看法。



＊美股最為強勢，先於中港股市反彈＊



執筆之時，港股正處於反彈上升軌，相信不少讀者均為之高興，但其實在太平洋彼岸，美

股已早於港股，於６月４日開始出現反彈，以標普５００指數計算，其由低位至執筆時，已累漲

了５﹒９％或１６０﹒９４點；接近５月開始跌浪的７１﹒４％；而港股則稍遲於美股，恆生指

數於６月１０日才正式反彈，至執筆時反彈幅度為３﹒１５％或８１６點，約為５月開始跌浪的

２３﹒６％；明顯可見港股不及美股市場強勢。而中國Ａ股則最為弱勢，以滬深３００指數作為

代表，６月１１日才扭轉連跌局面，但以由低位起計彈幅只３﹒１１％或１１０﹒６點，只為整

個跌浪的１９﹒４％。



＊美股強勢與美國基本面較強有關＊



美股較中、港股市強勢，當然並非無因，不論是基本面還是資金面，美股在環球市場中表現

仍是相對較佳。基本面方面，美國即使近期數據稍有轉弱，但其製造業ＰＭＩ及服務業ＰＭＩ仍

處於５０的榮枯分界線上，美國失業率仍處於相對歷史低位，而最為讓投資者關注的十年期及兩

年期息差亦尚未倒掛，美國的咨商會領先指數雖拾級而下，但仍維持在零線以上，反映仍未有任

何衰退跡象；而資金面方面，隨著美國經濟前景因中美貿易衝突等事件而變得不明朗，聯儲局已

表明若美國經濟擴張受威脅，則將調整政策，利率期貨亦顯示，七月減息機會率高達八成，以上

數據均表明，美國的基本面未見明顯轉弱，而一旦轉弱亦有資金面作支持。在此情況下，相信美

股的下跌空間相對有限，算是風險資產中相對安全的選擇。以標普５００指數作代表，相信短期

內一旦回落，前底２７２２點將提供支持。但由於美股此輪反彈幅度頗大，相信上行空間有限，

短時間內料將橫行整固或回落。





那就中國、歐洲的股市我們又怎看呢？中國方面，今年和去年一樣，均須面對由貿易衝突帶

來的經濟不確定性，但今年優於去年的地方是，美國加徵關稅的行為，本應在年初實施，延至五

月才實施實際上已給了中國的廠商及官方多了很多時間準備，因此預期從中央到地方政府層面均

有不同程度的政策儲備（如早前公布的允許專項債券作為符合條件的項目資本金），這將能一定

程度上減低外部衝擊帶來的經濟震蕩。另一方面，由於政府不再去槓桿，今年中國的流動性較去

年充裕，預料今年中港股市的低位將高於去年。而以近期市況，國內股市有築底跡象，以滬深

３００指數作參考，３５５０點為區間底部，不宜失守；而就港股，近期亦拾級而上，只要不跌

穿２６８００點左右的趨勢線，後市不宜過份悲觀，只要美股繼續橫行，港股或有機會擴大升幅

追落後。在港股諸多板塊中，內房板塊及物管板塊均為相對強勢的板塊，其中恆大地產

（３３３３）似有回勇跡象，如大市轉佳或會跟炒一轉，戰友不妨考慮現價２１﹒５元買入，等

待突破，跌破２０﹒８元止損。



＊政治風險導致估值壓縮，歐股表現料遜美股＊



至於歐洲股市，我們認為其表現將差於美股。原因相當簡單，歐洲經濟本來就弱於美國，歐

元區製造業ＰＭＩ和服務業ＰＭＩ俱一路往南，而ＯＥＣＤ歐洲綜合領先指數及歐元區信心指數

亦均持續向下，俱指出歐元區經濟相當疲弱；而另一問題是，歐元區因為政治結構原因，政治風

險頻發－英國改選首相，令硬脫歐風險上升固然是其中一個風險，而１０月時的歐洲央行行長換

屆，新任行長偏鷹或是偏鴿亦是風險因素之一，這些政治風險因素往往會壓縮歐股估值，令其表

現弱於美股。

綜上，讀者不難發現我們資產配置的立場相當明確，環球風險資產中，美股短期上漲空間有

限，但中期而言，一旦美股回落，由於其相對較佳的基本面，將會是環球股市中較值得吸納的一

個；對中港股市，我們亦未看得過於悲觀，如美股能維持橫行，中港股市短期有機會擴大升幅追

落後，但如從中期配置角度，除非中美貿易爭端能有所緩解，不然美股相對中港股市較優；而就

歐股，我們取態則相對審慎，如要配置成熟市場，寧願以美股取代歐股了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

