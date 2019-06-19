《缸邊嫺談－黃惠嫺》睿見教育成立基金，布局大灣區冀大展拳腳

《缸邊嫺談》２月１８日內地正式發布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。規劃的第８章中

提出於大灣區建立一個教育及人才中心。相信在大灣區規劃下，未來區內將會吸引更多中國各地

的人材到區內工作，這將會帶動大灣區內的教育需求。

現時睿見教育（０６０６８）已有多個自建學校項目在手，而發展是需要資金的。於今年３

月，集團與匯垠海德開展合作，簽署策略合作協議，成立教育產業基金，主要投資粵港澳大灣區

學校，目標投資規模約為２５００萬元（人民幣．下同），分階段籌集。其中人民幣１０００萬

元將由集團及匯垠海德分別注入７００萬元及３００萬元。而匯垠海德是附屬於廣州基金的旗下

，今次合作有國資背景撐腰，有助集團積極進軍大灣區之餘，亦有助集團擴大融資途徑及降低融

資成本，在擁有優先購買權下，於大灣區內或中國其他潛在的城市物色及成立學校擴展業務的規

模，擴大睿見教育的收入基礎。



＊擴展策略＊



現時集團在手項目有：可容納９２１０名學生佔地１９﹒１萬平方米的佛山市順德區項目；

可容納１０６８０名學生佔地２３﹒７萬平方米的廣東省雲浮市項目；可容納８０００名學生佔

地１３﹒３萬平方米的廣東省潮州市項目；可容納７５００名學生佔地１３﹒３萬平方米的廣東

省江門市項目。另外，集團亦分別與廣東市及肇慶市的地方政府進行商討合作發展寄宿制學校的

項目。

若以上的項目落成並收生，集團將在數年內逐漸額外增加３５３９０名學生人數，再加上集

團計劃擴大學校容量，預計在８間學校中增加２６９８０名學生人數。即合共可為集團帶來

６２３７０名新增學生容量。假設以２０１８年８月３１日的每位平均學費及住宿費為

１９４６０元計算，以上多個項目落成後將會為集團帶來額外１２億元收入。



＊政策的影響與扶持＊



去年８月一眾內地的教育股受到修訂《民辦教育促進法實施條例修訂草案（送審稿）》的影

響而集體下跌。而集團在去年收購的福建漳浦龍成學校正是在送審稿公開諮詢後完成的，集團表

示未來會加大自建學校的投資力度，所以相信送審稿修改未有對集團的業務構成重大影響。到今

年２月，中央又發布了《中國教育現代化２０３５》及《加快推進教育現代化實施方案

（２０１８至２０２２年）》，當中包括促進達成有質素及均衡的義務教育及普及高中教育實施

計劃中有十項關鍵任務。

今年９月集團會有廣東雲浮、佛山及四川廣安項目開學，預料每間學校首年可招生５００至

６００人。加上現有的濰坊、惠州、東莞等地的學校亦會進行擴充，預料每間學校可新增６００

至１０００人左右。另外，因去年廣東省已全面開放高中學校學費限制，集團計劃於廣東省內兩

家高中學校加學費，平均加幅介乎１５％至２０％，進一步提升集團收入。睿見教育在國內對教

育需求高速增長下，預期集團未來的收入及盈利會得到進一步上升。投資者可考慮於３﹒７元以

下的水平增持或吸納，中長線目標價則為４﹒４２元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

