【企業盈警】天大藥業（００４５５）料全年純利顯著下滑

《經濟通通訊社１９日專訊》天大藥業（００４５５）發盈警，預期截至今年３月３１日止

年２０１９財年度純利將較去年度純利約１０００萬元顯著下滑，主因醫藥生物業務溢利雖錄雙

位數字增長，惟去年完成收購的中藥材業務處業務仍處於業務整合的初始階段，其營運虧損抵消

醫藥生物業務的溢利。而且，公司需要為主要產品托平進行一致性評價令研發費用大升，加上欠

缺去年出售的投資收益所致。

該集團預期於下周三（２６日）公布去年度業績。（ｗｈ）

