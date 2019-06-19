《經濟通通訊社１９日專訊》天大藥業（００４５５）發盈警，預期截至今年３月３１日止
年２０１９財年度純利將較去年度純利約１０００萬元顯著下滑，主因醫藥生物業務溢利雖錄雙
位數字增長，惟去年完成收購的中藥材業務處業務仍處於業務整合的初始階段，其營運虧損抵消
醫藥生物業務的溢利。而且，公司需要為主要產品托平進行一致性評價令研發費用大升，加上欠
缺去年出售的投資收益所致。
該集團預期於下周三（２６日）公布去年度業績。（ｗｈ）
19/06/2019 07:53
【企業盈警】天大藥業（００４５５）料全年純利顯著下滑
《經濟通通訊社１９日專訊》天大藥業（００４５５）發盈警，預期截至今年３月３１日止
年２０１９財年度純利將較去年度純利約１０００萬元顯著下滑，主因醫藥生物業務溢利雖錄雙
位數字增長，惟去年完成收購的中藥材業務處業務仍處於業務整合的初始階段，其營運虧損抵消
醫藥生物業務的溢利。而且，公司需要為主要產品托平進行一致性評價令研發費用大升，加上欠
缺去年出售的投資收益所致。
該集團預期於下周三（２６日）公布去年度業績。（ｗｈ）
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