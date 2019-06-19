【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９億，買工行建行友邦沽財險新城發展

《經濟通通訊社１９日專訊》港股周二高開６２點報２７２８９後，一度由升轉倒跌２６點

低見２７２０１點，午後港交所（００３８８）及本地地產股升幅明顯，帶動港股最多反彈

３５６點報２７５８４點，最終收報２７４９８，升２７１點或１％，收復廿天線（約

２７２６２點）。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒７３億人民幣，較周一的１９﹒０８億人民幣，增加

９﹒６５億或５０﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行

（００９３９）及友邦保險（０１２９９）；淨賣出最多的依次是中國財險（０２３２８）和新

城發展控股（０１０３０）。

主板成交７１０﹒４７億元，較周一增加逾６％，其中港股通成交７３﹒６５億元，佔總成

交１０﹒３７％。



＊工行１１天累計錄近６７億淨流入＊



工行倫敦分行與匯豐及法巴開展綠色融資合作，消息再度刺激北水買入工行，淨流入達到

７﹒６６億，累計十一天約６６﹒６１億元北水淨流入工行，建行亦獲５﹒１５億北水買入，建

行與工行股價齊升約１％。而友邦獲瑞信調高目標價９％至９８元，續予「跑贏大市」評級，股

價漲２％，並錄２﹒２３億北水淨流入。

惟同為保險股的財險卻「同股不同命」，約７７４２萬北水沽出財險，另外新城發展雖獲大

摩推介，股價升１﹒１４％，但仍遭４３６８萬北水沽出，。（ｂｎ）

