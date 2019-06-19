《日入而息》匯豐率先取消低額結存服務費，習特會落實港股飆升

《今天重點》﹡匯豐８月起取消個人綜合理財戶口低額結存服務費；陳振英稱匯豐取消最低

結餘收費，料有其他傳統銀行效法；匯豐帶頭取消低額結存服務費，分析料

大型銀行需跟隨

﹡啟德４Ｃ區１號住宅地延至本周五截標；中原表示周五截標啟德地估值

１４３億，有望成啟德地王

﹡德勤料上半年新股集資增３８％至６９５億，排第三位；德勤料全年新股集

資最多二千五億，科網巨企上市利好

﹡瑞信遭證監會譴責及罰款２８０萬，因發表證券研報未遵從披露規定

﹡林鄭向公務員發信：將努力重建市民信心，望續獲支持

﹡李家超稱無參與前線決定，警隊最高負責人是處長；警方尊重傳媒，現有投

訴制度獨立有效；李家超在回應民主派議員質詢時向市民道歉；李家超多次

重申大家勿把對政府的不滿宣洩在警隊身上；李家超書面答覆無提暴動罪，

李：答覆無列出所有罪行；李家超避答為何警瞄頭開槍，重申警方是採用適

當武力；李家超稱速龍小隊制服無位印編號，指以後會檢視





《即日市況》﹡中美貿談希望重燃，港股收２８２０２飆７０３點，成交１０５１億



《深滬股市》﹡滬指升幅縮窄至０﹒９６％收市，兩市成交５千億人幣



《美元匯價》﹡歐央行寬鬆行動或較預期早，歐元反覆偏軟；歐元最新報１﹒１２０５╱

０９，日圓最新報１０８﹒３９╱４３



《公司業績》﹡中動向（０３８１８）十五個月賺８﹒７億元人民幣，連特息派２﹒４５分

﹡倩碧（０８３６７）年度虧損擴大至１６０９萬元，不派息

﹡筆克遠東（００７５２）中期盈利１﹒２３億元，跌３﹒８％，中期息維持

４﹒５仙

﹡精雅印刷（０８３９１）年內虧損收窄至７７３﹒６萬元，不派息

﹡銘源醫療（００２３３）一四年度虧損減少至８﹒６８億元，不派息

﹡德永佳（００３２１）全年度盈利３﹒３億元，升６﹒９％，末期息１５仙

﹡潪澔（０８４２３）年度少賺逾２１％至１８１６萬元，不派息

﹡彌明生活百貨（０８４７３）年度溢利大增３﹒５８倍，息０﹒６仙

﹡謝瑞麟（００４１７）去年賺５４１６萬元，派末期息５﹒６仙

﹡富士高（００９２７）全年賺４０４９萬元，增３３％，末期息５仙

﹡耀才（０１４２８）去年純利跌１４﹒６％，末期派７﹒８仙



《公司資訊》﹡長盈（００６８９）阿根廷油田招標前仍正常營運

﹡長實（０１１１３）出售單一業務不應被標籤「撤資」，有買有賣是平常商

業行為

﹡日照港裕廊（０６１１７）今年目標吞吐量２８００至２９００萬噸

﹡報道指小米（０１８１０）將增加５０億元人民幣零售渠道投資

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１４１萬股，涉資９７５３萬元

﹡匯豐８月起取消個人綜合理財戶口低額結存服務費；陳振英稱匯豐取消最低

結餘收費，料有其他傳統銀行效法

﹡美聯（０１２００）市場上少見割價求售，惟若需買樓宜近日入市

﹡藥明生物（０２２６９）大股東折讓半成售５５００萬股公司股份

﹡中國聯通（００７６２）５月４Ｇ淨增用戶數回升至２８５﹒６萬戶

﹡筆克遠東（００７５２）未見中美貿易戰影響客戶展覽活動，冀香港避免發

生衝突；英美收購項目已逐漸帶來貢獻，續收購英美地區項目



《神州民企》﹡人和商業（０１３８７）更名為「中國地利」

﹡騰訊（００７００）副總裁賴智明被派任香港虛擬銀行董事長

﹡四環醫藥（００４６０）抗生素用藥獲頒註冊批件



《中國要聞》﹡騰訊中興簽署合作備忘錄計劃成立５Ｇ聯合創新實驗室

﹡四川雙馬表示旗下水泥廠處震區沒有傷亡，生產影響不大

﹡昆藥集團表示雙氫青蒿素片臨床二期料在１５家醫院展開

﹡重離子腫瘤治療中心落戶深圳，引進中國研發醫療設備

﹡港企若搬至前海辦公，未來三年補貼租金最多１５００萬元人民幣

﹡海口嚴禁商品房捆綁車位、裝修包等產品進行銷售

﹡據報內地住房租賃條例有望年內推出

﹡６１８戰績：京東破二千億，天貓逾百個品牌成交過億

﹡天貓疑逼店家歸邊，格蘭仕控訴產品搜索數據被降權

﹡廣東將推４５０億人幣專屬金融產品，貸款三天到帳

﹡人行增量續作二千四億ＭＬＦ，四百億逆回購利率持平；人行下周三香港發

３００億人幣央票，財政部明發國債

﹡廣州監管擬於廣州國際金融城設粵港澳金融合作區

﹡監管要求大型銀行及券商擴大支持，維護同業業務穩定

﹡首都機場與華為打造智慧機場

﹡人民網評貿戰表示歷史不容假設，中國沒有「如果」

﹡商務部續對美國產乾玉米酒糟徵收反傾銷稅和反補貼稅

﹡崔天凱稱中美須對兩國關係正確判斷，合作是唯一選擇

﹡習近平與特朗普通電話：願意Ｇ２０峰會會晤

﹡分析指人行新發行離岸央票規模增加，期限普遍短期化

﹡北京８個高速省界收費站年內取消

﹡浦發銀行上海分行完成首隻上海地方政府櫃台債發售

﹡外交部談貿戰：中美達成互利雙贏協議是全世界的期盼

﹡太平洋第一大股東終止實施增持計劃

﹡阿里巴巴首席財務官武衛轉為負責戰略收購和投資部門

﹡昆藥集團已成立工業大麻事業部，預售大麻葉護膚品

﹡德勤預計今年會有７０至９０隻新股在科創板上市

﹡易居表示首五月百城房價按年漲幅稍回落至１４﹒２％

﹡上海能源中心擴大原油期貨合約漲跌停板幅度至１０％



《寶島快訊》﹡台股收升２％，報１０７７５﹒３４點



《其他消息》﹡梁君彥建議政府本立法年度不要將國歌法提上立會二讀

﹡梁君彥冀政府勿在本立法年度恢復二讀，林卓廷稱合理

﹡由於法定人數不足，立法會主席宣布流會；點人數時僅４建制議員在席，泛

民表示流會責任在建制派

﹡金管局表示５月底綜合利率為０﹒８４厘，升１基點

﹡劉怡翔冀立法會支持下周恢復二讀之寬減入息稅草案

﹡本港３至５月失業率維持２﹒８％

﹡投委會表示希望協助市民培養良好的理財態度和習慣

﹡證監會表示過去５年接１１３宗涉懷疑保薦人缺失投訴或舉報；證監會全年

轉虧蝕９４５４萬元，直接介入１９宗新股申請

﹡ＲＥＡ表示普遍受訪者認為香港樓價未來半年持續上漲；３８％受訪者擬大

灣區置業，港樓市重拾升軌

﹡啟德４Ｃ區１號住宅地延至本周五截標

﹡安盛投連險掛勾問題資產慘蝕，警接４７宗報案涉逾億；保監局回應：接

７２宗投訴，已轉交保險經紀協會跟進

﹡深股通額度全日用２９﹒２億元，陸股通連續三日淨流入；滬股通額度全日

用２２﹒２億元，陸股通淨流入逾４９億

﹡德勤料上半年新股集資增３８％至６９５億，排第三位；德勤料全年新股集

資最多二千五億，科網巨企上市利好

﹡中原表示周五截標啟德地估值１４３億，有望成啟德地王

﹡瑞信遭證監會譴責及罰款２８０萬，因發表證券研報未遵從披露規定

﹡據報蘋果擬將１５至３０％生產撒離中國



《移交逃犯》﹡李家超稱無參與前線決定，警隊最高負責人是處長；警方尊重傳媒，現有投

訴制度獨立有效；李家超在回應民主派議員質詢時向市民道歉；李家超多次

重申大家勿把對政府的不滿宣洩在警隊身上；李家超書面答覆無提暴動罪，

李：答覆無列出所有罪行；李家超避答為何警瞄頭開槍，重申警方是採用適

當武力；李家超稱速龍小隊制服無位印編號，指以後會檢視

﹡林鄭向公務員發信：將努力重建市民信心，望續獲支持

﹡泛民不滿李家超無預備資料回覆，李慧琼宣布暫停會議；泛民斥李家超道歉

不情願，毛孟靜促回應警辱記者言論；泛民促休會５分鐘為墮樓亡示威者默

哀，主席暫停會議

﹡特朗普稱香港示威有好大影響力，對應付中國好有效

﹡梁君彥重申按程序安排會議，籲議員重新聚焦經濟民生

﹡梁美芬接受林鄭道歉，重申經民聯由始至終支持修例

﹡鄭松泰促政府還墮樓亡示威者公道，李家超稱表示難過

﹡警向後退者射催淚彈險釀人踩人，李家超稱指揮官判斷

﹡議員列舉個案斥警濫武，李家超均回應可找投訴警察課

﹡張華峰於監警會會議忘熄咪，稱麥美娟以粗口罵林鄭

﹡警：叫你的耶穌下來見我們；前法庭書記提司法覆核

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