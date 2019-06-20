《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５０４．００ 升 ３８．４６點╱０．１５％
標普５００ ２９２６．４６ 升 ８．７１點╱０．３０％
納斯達克 ７９８７．３２ 升 ３３．４４點╱０．４２％
倫敦富時１００ ７４０３．５４ 跌 ３９．５０點╱０．５３％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０８．５３ 跌 ２３．２２點╱０．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１８．４５ 升 ８．７２點╱０．１６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．０８，歐元兌美元１．１２４０
20/06/2019 07:46
《日出而作》聯儲局維持利率不變，美股靠穩，萊特希澤或晤劉鶴
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５０４．００ 升 ３８．４６點╱０．１５％
標普５００ ２９２６．４６ 升 ８．７１點╱０．３０％
納斯達克 ７９８７．３２ 升 ３３．４４點╱０．４２％
倫敦富時１００ ７４０３．５４ 跌 ３９．５０點╱０．５３％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０８．５３ 跌 ２３．２２點╱０．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１８．４５ 升 ８．７２點╱０．１６％
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