《國金與投資－曾廣標》又由中美元首定奪！

《國金與投資》特朗普周三（１９日）在佛羅里達州正式展開其競選連任總統的運動，而他

即時向金融市場拋出禮物，在美股開市後幾分鐘發表推文，表示他與習近平舉行了一次十分好的

電話通話，約定在６月底Ｇ２０峰會期間進行詳盡的會談，而兩國代表團將先會就經貿問題進行

磋商。稍後，中國官媒亦發表了習近平應約與特朗普通電話的消息，雙方都表達了在Ｇ２０峰會

期間會談的意願，習重申中美合則兩利鬥則雙輸，同時促請美方善待中國企業，暗示華為問題亦

會在談判的議程內。



＊及時發推文推高股市＊



環球股市認為這象徵著中美經貿戰可能有重大轉機，除了美歐股市周二（１８日）勁升之外

，港股在周三也大幅反彈。



近期中美之間不斷有口水戰，然而，習特兩人仍互稱對方為朋友，反映出中國雖然一度就習

特在Ｇ２０是否會面拒絕表態，但我相信習特會仍是大概率的事情，而今次兩人通電話，所達成

的共識還包括雙方貿易談判團隊應作好準備，使中美元首在Ｇ２０期間可以有所宣布。



＊特朗普對香港保持冷靜＊



香港近期發生大型示威以至警民衝突，美國國會人士大力撥火及要制裁香港，但特朗普相對

冷靜，他表示相信中國和香港之間可解決問題，之後，香港示威遊行人數進一步上升，但林鄭審

時度勢，在北京同意下宣布暫緩修例，盡力作出和解。北京只支持暫緩修例，認為修例合符國際

法，因此，就算林鄭不再推，也不會正式徹回。



＊或妥協暫不升級再增關稅＊



中美之間的糾紛已變得很複雜，再舉行一次元首會唔也不可能解決所有問題，因此，估計頂

多會是達成臨時協議暫緩進一步把關稅戰和經貿戰升級。但習特在關鍵時刻能及時釋出善意，亦

反映出在大國之間，領袖之間的互動，對兩國關係每每可起著重要作用。特朗普在通電話後發表

推文時，正在佛州展開其爭取連任的競選活動，他需要為美股沖喜，另一方面，習近平在Ｇ２０

之前出訪北韓，是推動朝鮮半島實現無核化的重要姿態，而想與小恩子一起拿諾貝爾和平獎的特

朗普自必希望習幫忙打破美朝近期的僵局。



＊持久戰不利特朗普爭連任＊



在Ｇ２０大阪峰會前，美方繼續向中國施壓，美國已開始就向所有中國貨品加徵關稅舉行聽

證會。然而，更多美國行業加入反對，指出大部分關稅要由美國企業和消費者買單。此外，美國

封殺華為的行動，也令到不少美國晶片商蒙受重大損失，這令到白宮內部也出現不同意見。



更重要的是，特朗普現時的支持率落後於民主黨主要對手拜登，他客觀上需要與中方達成某

些臨時妥協避免進一步雙輸。



＊中美峰會一向起著關鍵作用＊



中美建交四十年來，領袖之間的關係一直起著重要的作用，在美國各屆總統任期內，中美都

會發生或大或少的磨擦，而很多時，都要靠兩國元首會晤才可以令關係回到正軌。舉行峰會之前

中美大多時在吵鬧，要由兩國元首達成臨時性的互利共識，但之後，由於利益有別，兩國每每又

會再吵起來，要待另一輪元首會晤降溫。



特朗普上台後，與習近平的私交不錯，然而，美國要壓制中國冒起已是兩大黨的共識，加上

白宮內反華的鷹派的影響力不斷增加，令到特朗普對華也採取更強硬的政策。



＊「關稅人」害苦死忠粉絲＊



在宣傳上，特朗普常說中國更需要有協議，而就算沒協議，他樂意做「關稅人」，可以不斷

向中國加徵關稅，而美國是受益者，中國是受害者，但這種說法只是自欺欺人，加關稅要由美國

企業和消費者負擔最大部分，而就算是美企能夠把生產鏈撤出中國，也不會返回美國本土，只會

搬到其他國家。有些時，特朗普在宣稱資金離開中國時也說漏了嘴，謂越南和其他東南亞國家是

最大的受益者。這豈不是說特朗普的藍領白人粉絲不會得益？反之，支持特朗普的農民則會成為

中方反制的主要受害者。



＊臨時妥協可穩定金融市場＊



若全面增加關稅，中美的經濟均會進一步受挫，甚至可能會導致全球經濟衰退，而特朗普在

明年１１月就要參加大選，他必須及時爭取妥協。一次峰會所達成的臨時妥協可能有限，但若能

暫停貿易戰升級及在習特作出新指引下兩國貿易代表團恢復談判，則對全球金融市場也可繼續起

著穩定作用。《資深評論員 曾廣標》

