《選股情報》６月１８日有如下看法：
１８日題：「過三關」
內文：「１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。」
今時要望，企上２８６。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
20/06/2019 09:16
《選股情報－石鏡泉》２８６
《選股情報》６月１８日有如下看法：
１８日題：「過三關」
內文：「１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。」
今時要望，企上２８６。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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