《神州民企》消息指金蝶主席徐少春折讓８﹒６％減持１﹒８％股權

《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指出，金蝶（００２６８）主席徐少春旗下

Ｂｉｌｌｉｏｎ Ｏｃｅａｎ Ｌｔｄ﹒出售公司６０００萬股，佔已發行股本約１﹒８％，每

股作價８﹒４元，比上日（１９日）收市價９﹒１９元折讓８﹒６％，套現５﹒０４億元。

金蝶今日９：００ａｍ錄得五手共６０００萬股市前交易，每股造８﹒４元，涉資５﹒０４

億元，相信是正是上述交易上板。

金蝶股價受壓，最新跌５﹒９９％，報８﹒６４元；暫成交約７２３０萬股，涉資６﹒１２

億元。（ｅｃ）

