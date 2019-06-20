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即市新聞

20/06/2019 10:03

《神州民企》消息指金蝶主席徐少春折讓８﹒６％減持１﹒８％股權

　　《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指出，金蝶（００２６８）主席徐少春旗下
Ｂｉｌｌｉｏｎ　Ｏｃｅａｎ　Ｌｔｄ﹒出售公司６０００萬股，佔已發行股本約１﹒８％，每
股作價８﹒４元，比上日（１９日）收市價９﹒１９元折讓８﹒６％，套現５﹒０４億元。
　　金蝶今日９：００ａｍ錄得五手共６０００萬股市前交易，每股造８﹒４元，涉資５﹒０４
億元，相信是正是上述交易上板。
　　金蝶股價受壓，最新跌５﹒９９％，報８﹒６４元；暫成交約７２３０萬股，涉資６﹒１２
億元。（ｅｃ）

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