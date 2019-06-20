《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指出，金蝶（００２６８）主席徐少春旗下
Ｂｉｌｌｉｏｎ Ｏｃｅａｎ Ｌｔｄ﹒出售公司６０００萬股，佔已發行股本約１﹒８％，每
股作價８﹒４元，比上日（１９日）收市價９﹒１９元折讓８﹒６％，套現５﹒０４億元。
金蝶今日９：００ａｍ錄得五手共６０００萬股市前交易，每股造８﹒４元，涉資５﹒０４
億元，相信是正是上述交易上板。
金蝶股價受壓，最新跌５﹒９９％，報８﹒６４元；暫成交約７２３０萬股，涉資６﹒１２
億元。（ｅｃ）
20/06/2019 10:03
《神州民企》消息指金蝶主席徐少春折讓８﹒６％減持１﹒８％股權
《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指出，金蝶（００２６８）主席徐少春旗下
Ｂｉｌｌｉｏｎ Ｏｃｅａｎ Ｌｔｄ﹒出售公司６０００萬股，佔已發行股本約１﹒８％，每
股作價８﹒４元，比上日（１９日）收市價９﹒１９元折讓８﹒６％，套現５﹒０４億元。
金蝶今日９：００ａｍ錄得五手共６０００萬股市前交易，每股造８﹒４元，涉資５﹒０４
億元，相信是正是上述交易上板。
金蝶股價受壓，最新跌５﹒９９％，報８﹒６４元；暫成交約７２３０萬股，涉資６﹒１２
億元。（ｅｃ）
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
|剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
|國際動態20/06/2019
特朗普爭連任 民望僅40%難樂觀
|生財有道19/06/2019
【迎戰虛銀】匯豐帶頭取消低額結存服務費 分析料大型銀行需跟隨
|生財有道19/06/2019
【保單有雷】安盛投連險掛勾問題資產慘蝕 警接47宗報案涉逾億
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰