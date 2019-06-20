《經濟通通訊社２０日專訊》大地教育（０８４１７）發盈警，預期截至今年３月３１日止
２０１９財年度由盈轉虧，２０１８財年度則錄得盈利４５萬元。虧損主要是由於員工福利開支
增加、外匯虧損淨額，以及就無形資產確認減值虧損。
該公司將於明日公布業績。（ｍｗ）
20/06/2019 09:04
【企業盈警】大地教育（０８４１７）料年度業績盈轉虧
《經濟通通訊社２０日專訊》大地教育（０８４１７）發盈警，預期截至今年３月３１日止
２０１９財年度由盈轉虧，２０１８財年度則錄得盈利４５萬元。虧損主要是由於員工福利開支
增加、外匯虧損淨額，以及就無形資產確認減值虧損。
該公司將於明日公布業績。（ｍｗ）
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