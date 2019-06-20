【企業盈警】大地教育（０８４１７）料年度業績盈轉虧

《經濟通通訊社２０日專訊》大地教育（０８４１７）發盈警，預期截至今年３月３１日止

２０１９財年度由盈轉虧，２０１８財年度則錄得盈利４５萬元。虧損主要是由於員工福利開支

增加、外匯虧損淨額，以及就無形資產確認減值虧損。

該公司將於明日公布業績。（ｍｗ）

