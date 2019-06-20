《經濟通通訊社２０日專訊》芭迪貝伊（０８２９７）發盈警，預期截至今年３月底止
２０１９財年度之虧損將大幅增加，主要由於內衣市場持續激烈競爭、經濟波動、銷售開支及行
政及其他經營開支增加，以及自香港稅務局收取的一次過退稅，並無於本年度重複產生。
（ｍｗ）
20/06/2019 09:07
【企業盈警】芭迪貝伊（０８２９７）料年度虧損大幅增加
《經濟通通訊社２０日專訊》芭迪貝伊（０８２９７）發盈警，預期截至今年３月底止
２０１９財年度之虧損將大幅增加，主要由於內衣市場持續激烈競爭、經濟波動、銷售開支及行
政及其他經營開支增加，以及自香港稅務局收取的一次過退稅，並無於本年度重複產生。
（ｍｗ）
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