【企業盈警】天時軟件（０８０２８）料全年度由盈轉虧

《經濟通通訊社２０日專訊》天時軟件（０８０２８）發盈警，截至今年３月３１日止

２０１９財年度由盈轉虧，主要由於俄羅斯向中國市場大量傾銷銅鎳礦石，以致銅鎳產品銷售量

下降；於去年貢獻部分收入的紅山南金礦已枯竭，導致收入減少，以及根據該集團會計準則評估

，礦山及電競項目商譽均取得減值虧損。

該公司將於明日（２１日）公布業績。（ｍｗ）

