《經濟通通訊社２０日專訊》天時軟件（０８０２８）發盈警，截至今年３月３１日止
２０１９財年度由盈轉虧，主要由於俄羅斯向中國市場大量傾銷銅鎳礦石，以致銅鎳產品銷售量
下降；於去年貢獻部分收入的紅山南金礦已枯竭，導致收入減少，以及根據該集團會計準則評估
，礦山及電競項目商譽均取得減值虧損。
該公司將於明日（２１日）公布業績。（ｍｗ）
20/06/2019 09:10
【企業盈警】天時軟件（０８０２８）料全年度由盈轉虧
《經濟通通訊社２０日專訊》天時軟件（０８０２８）發盈警，截至今年３月３１日止
２０１９財年度由盈轉虧，主要由於俄羅斯向中國市場大量傾銷銅鎳礦石，以致銅鎳產品銷售量
下降；於去年貢獻部分收入的紅山南金礦已枯竭，導致收入減少，以及根據該集團會計準則評估
，礦山及電競項目商譽均取得減值虧損。
該公司將於明日（２１日）公布業績。（ｍｗ）
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