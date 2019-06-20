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即市新聞

20/06/2019 08:58

【新股上市】坤集團（００９２４）今起招股，入場費約４８４８元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》坤集團（００９２４）為新加坡電機工程服務供應商，公布在
港上市招股計劃，發售股份約２﹒５億股，其中９０％用作國際發售，餘下１０％在香港公開發
售，招股價介乎０﹒５至０﹒６元，以每手８０００股作為買賣單位，入場費約４８４８﹒３７
元。
　　集團將於今日開始招股，至下周二（２５日）中午截止，預計下月５日在聯交所主板買賣。
　　是次上市集資規模介乎１﹒２５億至１﹒５億元，以招股中位數０﹒５５元計算，
集資淨額為１﹒０７５億元，當中４２﹒７％用於收購承建商；１５﹒３％用於招聘額外員工；
１０﹒９％用作擴充物業；１０％用作電機工程項目初期前期成本；８﹒４％購買額外機器及設
備；５﹒４％用於購買建築信息模型軟件連同若干配套支援硬件設備，並升級企業資源規劃系統
；１﹒７％用於為購置三輛額外貨車撥付資金；５﹒６％預留作一般營運資金。
　　坤集團同時與周大福（０１９２９）及新世界（０００１７）執行董事鄭志恆訂立基石投資
協議，後者按發售價認購以２０００萬元可予購買的配售股份數目。假設發售價為招股價中位數
０﹒５５元，則基石投資者認購的配售股份總數目將為３６３６萬股，佔股份發售完成後已發行
股份的３﹒５％。
　　是次上市獨家保薦人為新華匯富。（ｓｃ）

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