【新股上市】思考樂教育暗盤開報３﹒８６元，高招股價近半成

《經濟通通訊社１８日專訊》主要於中國提供Ｋ－１２課後教育的思考樂教育

（０１７６９）明日（２１日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報３﹒８６元，較招股價

３﹒６８元高４﹒９％。

現價報３﹒９６元，高招股價７﹒６１％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺

２８０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報４元，高招股價８﹒０７％。（ｓｃ）

