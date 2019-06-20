《經濟通通訊社１８日專訊》主要於中國提供Ｋ－１２課後教育的思考樂教育
（０１７６９）明日（２１日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報３﹒８６元，較招股價
３﹒６８元高４﹒９％。
現價報３﹒９６元，高招股價７﹒６１％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺
２８０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報４元，高招股價８﹒０７％。（ｓｃ）
20/06/2019 16:17
【新股上市】思考樂教育暗盤開報３﹒８６元，高招股價近半成
《經濟通通訊社１８日專訊》主要於中國提供Ｋ－１２課後教育的思考樂教育
（０１７６９）明日（２１日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報３﹒８６元，較招股價
３﹒６８元高４﹒９％。
現價報３﹒９６元，高招股價７﹒６１％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺
２８０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報４元，高招股價８﹒０７％。（ｓｃ）
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