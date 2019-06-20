美息不變，港股高開１０６點報２８３０８點，領展再破頂

《經濟通通訊社２０日專訊》美聯儲息口維持不變，會後聲明更刪除「保持耐性」等字眼，

市場憧憬美國７月將開展減息周期。亞洲股市今早普遍高走，日經指數最新升８０點，台北加權

指數漲２０８點。港股方面今早則繼續高開，息口敏感繼續落鑊炒起，新地（０００１６）及

九倉置業（０１９９７）高開１％，而領展（００８２３）則再破歷史新高，高見９８﹒２元，

晉身「紅底股」只有一步之遙。

恆生指數報２８３０８，升１０６點或升０﹒３８％，主板成交２２﹒８３億元。國企指數

開報１０７９９點，升３４點或０﹒３２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２３％，報６５元；港交所（００３８８）無

升跌，報２７７﹒８元；騰訊控股（００７００）升０﹒５２％，報３４９元；中國移動

（００９４１）升０﹒７２％，報７０﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８８％，報８

０﹒７元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聯通（００７６２） ８﹒６９元 升２﹒２４％

瑞聲科技（０２０１８） ４４﹒９０元 升１﹒４７％

恆安國際（０１０４４） ５８﹒９５元 升１﹒２９％

領展 （００８２３） ９８﹒２０元 升１﹒２４％

新地 （０００１６） １３３﹒４０元 升１﹒２１％

石藥集團（０１０９３） １２﹒２６元 升１﹒１６％

中國旺旺（００１５１） ６﹒１３元 升０﹒９９％

中銀香港（０２３８８） ３１﹒１０元 升０﹒９７％

中華煤氣（００００３） １７﹒５２元 升０﹒９２％

九倉置業（０１９９７） ５５﹒４０元 升０﹒９１％

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（ｕｌ）

