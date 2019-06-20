《盤後部署》人幣回勇加上貿戰氣氛緩和，港股本月料上試二萬九關

《經濟通通訊社２０日專訊》聯儲局議息聲明暗示今年稍後可能減息，支持美股周三（１９

日）向好，但升幅不算大。港股今日隨外圍走高，高開１０６點報２８３０８點，在Ａ股上升帶

動下，港股愈升愈有，重磅股友邦（０１２９９）、內險股及本地地產股發力，令恆指最高見

２８５６３升３６０點，創一個月高，破百天線（約２８５０８）及五十天線（約

２８５０９），最終收報２８５５０點，升３４８點或１﹒２３％，全日成交９７７﹒５９億元

減少約７％。國企指數方面，收報１０９２２，升１﹒４６％或升１５７點。

上證綜合指數收２９８７，升６９點或升２﹒３８％，全日成交２８８２﹒９７億元人民幣

。



＊市場料儲局下月定必減息，英國脫歐未見明朗＊



聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率目標區間在２﹒２５至２﹒５厘，會後聲明中刪去

「保持耐性」措詞，改為「採取適當行動」以支持經濟，令市場猜測下半年將會減息，但在會議

上官員對今年息口去向仍存在分歧，１７名聯儲會官員中有８名預計今年年底前減息，８名預計

維持不變，１名預計加息。根據最新聯邦基金利率期貨顯示，下個月減息的機會已達１００％，

其中減息０﹒２５厘的機會率達７４％，而九月減息至１﹒７５厘的機會率亦有６５﹒４％。投

資者現時宜留意今晚美國公布首次申領失業救濟人數，市場預估為２２萬人，前值為２２﹒２萬

人，若相關數據轉弱，或再進一步加強市場對聯儲局減息的預期。

另一方面，英國「脫歐」方面再有進展，英國保守黨黨魁第三輪選舉昨日舉行，被視為最有

機會取代文翠珊、接手下一任首相職位的約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）繼續保持領先

，拋離主要對手現任外相侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ）８９票。不過，早前支持「脫歐」

的在野工黨，其黨魁郝爾彬（Ｊｅｒｅｍｙ Ｃｏｒｂｙｎ）公開表態，支持二次「脫歐」公投

，再為「脫歐」前景帶來不明朗因素，影響全球投資情緒。據《彭博》報道，由於英國推遲「脫

歐」，高盛、花旗、渣打等全球金融機構，現推遲將大量資本轉出英國直至今年１０月份。



＊金價上升美債息跌，市場對經濟前景擔憂未除＊



中美貿易戰再有新進展，美國貿易代表萊特希澤預計Ｇ２０峰會前，與中國國務院副總理劉

鶴會晤，磋商經貿問題。現時離岸人民幣兌一美元急漲，破６﹒８８、６﹒８７關口，最高更見

６﹒８５７４，執筆之時報６﹒８６５０。不過，市場對避險工具的「熱情」未見退卻，現貨金

價一度升至１３９４﹒２７美元，創６年新高，隔晚美債息率跌至近日低位，１０年期美債收益

率從上日的２﹒０５８％跌至２﹒０４５％，反映投資者對市場經濟前景的擔憂未見消除。

不過，現時港股在中美貿易戰氣氛緩和及人民幣回勇下，短線似乎仍可上漲，現時港股十天

線（約２７５５３）有向上拗的跡象，加上今日成交配合以近全日高位收市，觀乎近日中美關係

回暖，在下周Ｇ２０峰會舉行期間只要沒有壞消息傳出，港股可望在本月上試二萬九關。

（ｓｃ）

