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即市新聞

20/06/2019 16:37

《盤後部署》人幣回勇加上貿戰氣氛緩和，港股本月料上試二萬九關

　　《經濟通通訊社２０日專訊》聯儲局議息聲明暗示今年稍後可能減息，支持美股周三（１９
日）向好，但升幅不算大。港股今日隨外圍走高，高開１０６點報２８３０８點，在Ａ股上升帶
動下，港股愈升愈有，重磅股友邦（０１２９９）、內險股及本地地產股發力，令恆指最高見
２８５６３升３６０點，創一個月高，破百天線（約２８５０８）及五十天線（約
２８５０９），最終收報２８５５０點，升３４８點或１﹒２３％，全日成交９７７﹒５９億元
減少約７％。國企指數方面，收報１０９２２，升１﹒４６％或升１５７點。
　　上證綜合指數收２９８７，升６９點或升２﹒３８％，全日成交２８８２﹒９７億元人民幣


＊市場料儲局下月定必減息，英國脫歐未見明朗＊
　
　　聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率目標區間在２﹒２５至２﹒５厘，會後聲明中刪去
「保持耐性」措詞，改為「採取適當行動」以支持經濟，令市場猜測下半年將會減息，但在會議
上官員對今年息口去向仍存在分歧，１７名聯儲會官員中有８名預計今年年底前減息，８名預計
維持不變，１名預計加息。根據最新聯邦基金利率期貨顯示，下個月減息的機會已達１００％，
其中減息０﹒２５厘的機會率達７４％，而九月減息至１﹒７５厘的機會率亦有６５﹒４％。投
資者現時宜留意今晚美國公布首次申領失業救濟人數，市場預估為２２萬人，前值為２２﹒２萬
人，若相關數據轉弱，或再進一步加強市場對聯儲局減息的預期。
　　另一方面，英國「脫歐」方面再有進展，英國保守黨黨魁第三輪選舉昨日舉行，被視為最有
機會取代文翠珊、接手下一任首相職位的約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）繼續保持領先
，拋離主要對手現任外相侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ　Ｈｕｎｔ）８９票。不過，早前支持「脫歐」
的在野工黨，其黨魁郝爾彬（Ｊｅｒｅｍｙ　Ｃｏｒｂｙｎ）公開表態，支持二次「脫歐」公投
，再為「脫歐」前景帶來不明朗因素，影響全球投資情緒。據《彭博》報道，由於英國推遲「脫
歐」，高盛、花旗、渣打等全球金融機構，現推遲將大量資本轉出英國直至今年１０月份。

＊金價上升美債息跌，市場對經濟前景擔憂未除＊
　　
　　中美貿易戰再有新進展，美國貿易代表萊特希澤預計Ｇ２０峰會前，與中國國務院副總理劉
鶴會晤，磋商經貿問題。現時離岸人民幣兌一美元急漲，破６﹒８８、６﹒８７關口，最高更見
６﹒８５７４，執筆之時報６﹒８６５０。不過，市場對避險工具的「熱情」未見退卻，現貨金
價一度升至１３９４﹒２７美元，創６年新高，隔晚美債息率跌至近日低位，１０年期美債收益
率從上日的２﹒０５８％跌至２﹒０４５％，反映投資者對市場經濟前景的擔憂未見消除。
　　不過，現時港股在中美貿易戰氣氛緩和及人民幣回勇下，短線似乎仍可上漲，現時港股十天
線（約２７５５３）有向上拗的跡象，加上今日成交配合以近全日高位收市，觀乎近日中美關係
回暖，在下周Ｇ２０峰會舉行期間只要沒有壞消息傳出，港股可望在本月上試二萬九關。
（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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