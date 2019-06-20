《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局結束為期兩日議息會議，承諾採取適當行動維持經
濟增長後，美國短期利率期貨交易商進一步相信聯儲局將從下月開始減息。
交易商認為，聯儲局有６成機會在今年底前三次下調利率，最終將聯邦基金利率目標區２﹒
２５至２﹒５％，降至１﹒７５％以下。
聯儲局委員似乎亦認為有減息的需要，１７位聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）委員中有７
位預計今年底前減息５０個點子是合適的。（ｍｎ）
20/06/2019 08:17
【減息將至】利率期貨交易商估計聯儲局將從下月開始減息
《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局結束為期兩日議息會議，承諾採取適當行動維持經
濟增長後，美國短期利率期貨交易商進一步相信聯儲局將從下月開始減息。
交易商認為，聯儲局有６成機會在今年底前三次下調利率，最終將聯邦基金利率目標區２﹒
２５至２﹒５％，降至１﹒７５％以下。
聯儲局委員似乎亦認為有減息的需要，１７位聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）委員中有７
位預計今年底前減息５０個點子是合適的。（ｍｎ）
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