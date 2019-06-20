【減息將至】利率期貨交易商估計聯儲局將從下月開始減息

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局結束為期兩日議息會議，承諾採取適當行動維持經

濟增長後，美國短期利率期貨交易商進一步相信聯儲局將從下月開始減息。

交易商認為，聯儲局有６成機會在今年底前三次下調利率，最終將聯邦基金利率目標區２﹒

２５至２﹒５％，降至１﹒７５％以下。

聯儲局委員似乎亦認為有減息的需要，１７位聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）委員中有７

位預計今年底前減息５０個點子是合適的。（ｍｎ）

