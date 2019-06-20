【貿易開戰】萊特希澤料在Ｇ２０峰會與劉鶴會面，為習特會做準備

《經濟通通訊社２０日專訊》美國貿易代表萊特希澤表示，中美若能成功簽署貿易是符合兩

國利益，希望下周Ｇ２０日本峰會總統特朗普與中國國家主席習近平見面前，與中國高層官員會

晤。

萊特希澤表示，他將在這兩日與中國國務院副總理兼貿易談判的首席代表劉鶴通電話，然後

將在大阪Ｇ２０峰會上與美國財長努欽一同會見劉鶴，之後特朗普將與習近平舉行峰會。

萊特希澤稱，目前尚不清楚中美貿易磋商何時能正式重啟，但美國願意與中方接觸及恢復討

論。他續指，美國與中國的關係非常不平衡，這種關係正威脅到美國未來的就業。（ｍｎ）

