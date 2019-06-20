【貿易開戰】據報ＵＰＳ及輝瑞等美企ＣＥＯ將與李克強進行會晤

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述消息人士報道，至少５間美國公司的高層計劃本周

與中國總理李克強進行會晤。

據悉，包括陶氏化學、聯合包裹（ＵＰＳ）、輝瑞及霍尼韋爾（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）行政

總裁在內的美國企業高層將出席在北京的這次會議。

目前中國及美國同意重啟貿易談判，美國總統特朗普將與中國國家主席習近平在Ｇ２０大阪

峰會期間舉行峰會。（ｍｎ）

