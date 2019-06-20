《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相大熱約翰遜在保守黨黨魁選舉第三輪投票中繼續領先
，約翰遜在３１３張投票中獲得１４３票，第二位的外相侯俊偉贏得５４票，環境大臣高文浩獲
得５１票，內政大臣賈偉德贏得３８票。
由於國際發展大臣施達偉只獲得２７票，已在今輪投票中淘汰出局。保守黨今日還將進行兩
輪投票，以將黨魁最終人選減少為兩位，保守黨全體成員將在７月底前投票決定誰將成為黨魁及
下一任首相。（ｍｎ）
20/06/2019 08:55
【脫歐之後】約翰遜在英國保守黨第三輪黨魁選舉中擴大領先優先
《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相大熱約翰遜在保守黨黨魁選舉第三輪投票中繼續領先
，約翰遜在３１３張投票中獲得１４３票，第二位的外相侯俊偉贏得５４票，環境大臣高文浩獲
得５１票，內政大臣賈偉德贏得３８票。
由於國際發展大臣施達偉只獲得２７票，已在今輪投票中淘汰出局。保守黨今日還將進行兩
輪投票，以將黨魁最終人選減少為兩位，保守黨全體成員將在７月底前投票決定誰將成為黨魁及
下一任首相。（ｍｎ）
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