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即市新聞

20/06/2019 09:01

【減息將至】十年期美債息跌穿２％，為２０１６年１１月以來首次

　　《經濟通通訊社２０日專訊》１０年期美債息自２０１６年１１月以來首次跌穿２％的重要
心理關口，此前聯儲局在議息聲明中轉鴿，暗示可能在今年稍後時間最多減息５０個點子，近一
半聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）委員支持今年底之前開始減息。
　　１０年期美債息現報１﹒９８０４％，為２０１６年１１月以來的最低水平。兩年期美債息
跌至１﹒７１２％，創２０１７年以來新低。
　　芝加哥ＣＭＥ的ＦｅｄＷａｔｃｈ模型顯示，交易商相信７月減息的可能性超過８０％，９
月再次減息的機會為７０％。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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