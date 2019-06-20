【減息將至】十年期美債息跌穿２％，為２０１６年１１月以來首次

《經濟通通訊社２０日專訊》１０年期美債息自２０１６年１１月以來首次跌穿２％的重要

心理關口，此前聯儲局在議息聲明中轉鴿，暗示可能在今年稍後時間最多減息５０個點子，近一

半聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）委員支持今年底之前開始減息。

１０年期美債息現報１﹒９８０４％，為２０１６年１１月以來的最低水平。兩年期美債息

跌至１﹒７１２％，創２０１７年以來新低。

芝加哥ＣＭＥ的ＦｅｄＷａｔｃｈ模型顯示，交易商相信７月減息的可能性超過８０％，９

月再次減息的機會為７０％。（ｍｎ）

